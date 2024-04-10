Что такое осознанный сон и чем он опасен: рассказывает сомнолог

Сегодня, 19:00
Вместе с врачом-сомнологом, неврологом, кандидатом медицинских наук Ириной Завалко рассказываем, что такое осознанные сны, как их распознать и почему они могут быть опасны для человека.
Осознанный, или люцидный сон, — это особое состояние, когда вы понимаете, что находитесь внутри сна. Вы можете влиять на сюжет сновидения, а также контролировать собственные действия.
По данным исследований, опубликованным в журнале Sciencedirect, больше половины людей (55%) видели осознанные сны один или несколько раз в жизни, а более 20% — сталкиваются с люцидным сном каждый месяц.
Впервые термин «осознанный сон» был использован в 1913 году голландским писателем и психиатром Фредериком ван Эденом в статье «Исследование снов». Тогда Эден описал момент первого попадания в осознанный сон. Ему приснилось, что он плывет по реке и любуется отражением веток деревьев. Сон ощущался очень реальным. Но Эден задумался, могут ли существовать настолько правильные образы. Тогда психиатр осознал, что спит.
Сон делится на две фазы — медленную и быструю. Быстрая фаза занимает до 25% от всего ночного отдыха и наступает примерно каждые полтора часа с момента засыпания. В это время мышцы полностью расслаблены, но глаза иногда совершают быстрые движения, активность мозга очень похожа на период бодрствования.
Настоящим экспертом в осознанных снах стал американский психофизиолог Стивен Лаберж. Именно он с помощью МРТ-сканирования доказал, что при люцидных снах активность зон мозга ближе к состоянию бодрствования, чем при обычном быстром сне: мозг игнорирует тот факт, что сознание уже проснулось, и продолжает показывать сны.
Немецкий психолог Пауль Толи выделил несколько признаков осознанных сновидений:
осознание происходящего, контроль над ситуацией, четкость мыслей;
фиксирование хронологии сна;
моделирование нереалистичных ситуаций;
возможность чувствовать и различать запахи, прикосновения и звуки из реального времени, например, тиканье часов.
Если человек все время переходит в состояние осознанного сновидения, то обычная фаза быстрого сна у него сокращается.
Человек, который часто видит осознанные сновидения, не отдыхает полноценно. Поэтому людям с неврологическими и психиатрическими заболеваниями не стоит их практиковать. Кроме того, увлечение осознанным сном может привести к ощущению ложного пробуждения. Человеку будет казаться, что он проснулся. Однако само пробуждение будет происходить в рамках сна.
Ложное пробуждение может привести к сильному стрессу или перерасти в сонный паралич — состояние, при котором человек не может пошевелить телом, испытывает зрительные и слуховые галлюцинации.
Существует множество способов погружения в осознанный сон. Чтобы овладеть подобными техниками, потребуется некоторое время.
Предупреждение: информация опубликована в ознакомительных целях. Врачи-сомнологи не рекомендуют практиковать осознанные сны. Люцидные сновидения вредят здоровью человека.
Алгоритм действий:
Завести будильник, чтобы проснуться примерно через пять часов после погружения в сон.
После пробуждения не делать резких движений, а оставаться в кровати.
Немного времени побыть в расслабленном состоянии и сконцентрироваться на своих мыслях.
Сосредоточиться на воспоминании из увиденного сновидения. Если не получится, подумать о любом другом сновидении.
Постараться мысленно перенестись в сон. При этом помнить, что все это происходит не на самом деле.
Продолжать визуализировать увиденный сон до тех пор, пока снова не получится уснуть.
Алгоритм действий:
Задавать себе вопрос: «Я сейчас сплю или нет?» Делать это нужно в течение всего дня.
Связать вопрос с каким-то определенным действием, например, спрашивать себя: «Я сейчас сплю?» — при каждом взгляде на часы.
Если в какой-то момент возникает осознание, что все вокруг — сон, попробовать выполнить небольшую команду, например, посмотреть на коленки.