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Сегодня, 07:00

7 ежедневных привычек, которые отнимают энергию

Мария Сальникова
,
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Девушка спит на рабочем месте
Фото istockphoto.com/bymuratdeniz
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Многим знакомо чувство разбитости и усталости, которое не проходит даже после продолжительного сна и не слишком загруженного рабочего дня. Разобрали со специалистами, какие безобидные на первый взгляд привычки и действия отрицательно влияют на самочувствие и отнимают энергию.

Перечисленные привычки отнимают силы и энергию не только из-за влияния на организм, но и потому что связаны с психологическими потребностями человека.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Отсутствие режима дня

Пожалуй, самая очевидная причина низкого уровня энергии — недостаток ночного отдыха. Эта проблема характерна в первую очередь для людей, которые много и тяжело работают. После завершения работы напряжение не спадает, поэтому может быть трудно расслабиться и заснуть.

Просмотр эмоционально заряженных шоу, жизнь в беспорядочном пространстве, мультизадачность, чрезмерное беспокойство и переживания, а также невыполнение задач и целей могут также отнимать энергию.
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством

Мозг и организм не успевают за ночь восстановиться. А утром все начинается заново.

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Нормой для взрослого человека считается 7-8 часов сна. Как меньшее, так и большее количество отдыха забирает энергию. Человек становится раздражительным, апатичным и менее бодрым.

Чтобы не допустить этого, необходимо установить режим дня и придерживаться его. На первых порах для нормализации сна может потребоваться помощь специалиста.

Многозадачность

Уметь работать в режиме многозадачности — пункт, который выигрышно смотрится в резюме, но на самом деле только изматывает человека. Речь идет не только о внеплановых поручениях и новых вводных. Телефонные звонки, вопросы коллег и другие факторы отвлекают от выполнения задач не меньше.

Порой необходимость работать сразу с нескольким делами появляется из-за отсутствия четкого плана.

При отсутствии планирования задачи сыплются одновременно, человек не знает, за что хвататься, что увеличивает стресс и тревогу, он остается перерабатывать и лишает себя времени на отдых и восстановление.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Чтобы избежать такой ситуации, нужно не только вести ежедневник, но и правильно расставлять приоритеты. В частности не рекомендуется откладывать мелкие дела: рано или поздно все их придется выполнить в один день. Кроме того, важно не бросать начатую работу на полпути.

Девушка выполняет несколько задач параллельно
Фото Freepik/rawpixel.com
Если из-за давления коллег человек прерывается и начинает заниматься новым делом, предыдущие задачи срываются по срокам. Это влечет чувство вины, непрерывную усталость, апатию и, как следствие, профессиональное выгорание.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Плохая организация рабочего пространства

Рабочий стол обязательно должен быть в порядке.

Беспорядок на столе мешает сконцентрироваться на работе. Нужно убирать ненужные вещи на места, своевременно проводить уборку и архивировать документы по завершенным проектам.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог
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Это правило относится и к рабочему компьютеру. Множество открытых вкладок в браузере — своего рода разновидность беспорядка на столе.

Чтобы снизить нервозность и раздражение от поиска между десятками вкладок, необходимо закрывать те, которые больше не нужны.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Важно уточнить, что это касается не только самого рабочего стола, но и всего пространства вокруг человека. Например, беспорядок на кухне или в ванной отнимает ценное время. Это приводит к стрессу, и сил заниматься другими делами остается меньше.

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Употребление алкоголя

Некоторые люди привыкли использовать алкоголь как средство борьбы со стрессом, способ преодолеть травмирующую ситуацию или даже как снотворное.

Алкоголь может привести к усталости и сонливости, поскольку нарушает качество сна и водный баланс организма.
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством

При злоупотреблении спиртным человека ждет не только потеря энергии утром, но и абстинентный синдром (комплекс патологических симптомов). А в перспективе — гораздо более неприятные последствия.

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Даже простая «стопочка для здоровья», выпитая, чтобы крепче спать, может привести к кошмарам, резкому просыпанию среди ночи и другим нежелательным последствиям.

Девушка с бокалом алкоголя
Фото unsplash.com/OurWhisky Foundation

Употребление кофе

Казалось бы, кофе — напиток, который гарантирует бодрость. Но на самом деле со временем организм перестает реагировать даже на самый крепкие сорта этого растения. Заядлый кофеман может заснуть даже после употребления большой дозы напитка.

Кофеин может повысить уровень энергии на короткое время, но его чрезмерное употребление приводит к усталости.
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством

Кофе нужно пить умеренно, и желательно делать это в первой половине дня.

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Употребление сахара

Привычка превращать каждое чаепитие в повод съесть что-то сладкое приводит не только к лишним килограммам.

Сахар может дать быстрый энергетический подъем, но его чрезмерное употребление приводит к хронической усталости.
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством

Кстати, сахар содержится во многих продуктах, не только в тортах или пирожных. Поэтому те, кто запивает чаем бутерброды с колбасой, тоже в группе риска.

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Переедание

Многие наверняка замечали, что рабочий день после обеда тянется особенно долго, задачи требуют много времени, а желание заняться чем-нибудь полезным куда-то пропадает. Те же ощущения можно испытать после любого слишком плотного приема пищи.

Переедание может привести к чувству сонливости, поскольку организм тратит много энергии на переваривание большого количества пищи.
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством

Переедание, в том числе избыточное употребление сладкого, может быть связано с необходимостью «заедать» стресс. В этом случае, чтобы избавиться от привычки, нужно работать не только над изменением режима питания, но и над психологическим состоянием.

Для устойчивого успеха важно изменить отношение к окружающим людям и событиям, сделать взгляд на мир более позитивным. Тогда исчезнет раздражение, и привычка заедать стресс уйдет.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Отсутствие физической активности

Можно сколько угодно долго шутить, что выброс эндорфинов происходит только потому, что тренировка закончилась. Но все-таки совершение интенсивных движений, будь то прогулка по парку или пробежка за автобусом, придает бодрости. Бесконечное сидение или лежание выматывают. Наверняка многие замечали, что буквально устают лежать.

Недостаток физической активности приводит к усталости и снижению уровня энергии.
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
Девушка лежит на диване и смотрит в телефон
Фото istockphoto.com/Constantinis

Важно помнить, что нехватка энергии может быть связана не с вредными привычками, а с физиологическими или психологическими причинами.

Нужно выявить их, чтобы принять верное решение о том, как улучшить качество жизни.

Чтобы наполниться энергией, нужно работать над собой в комплексе. Когда мы переключаем внимание на действительно важные вещи, проблемы постепенно уходят и качество жизни растет.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

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