7 ежедневных привычек, которые отнимают энергию

Многим знакомо чувство разбитости и усталости, которое не проходит даже после продолжительного сна и не слишком загруженного рабочего дня. Разобрали со специалистами, какие безобидные на первый взгляд привычки и действия отрицательно влияют на самочувствие и отнимают энергию.

Отсутствие режима дня

Пожалуй, самая очевидная причина низкого уровня энергии — недостаток ночного отдыха. Эта проблема характерна в первую очередь для людей, которые много и тяжело работают. После завершения работы напряжение не спадает, поэтому может быть трудно расслабиться и заснуть.

Мозг и организм не успевают за ночь восстановиться. А утром все начинается заново.

Нормой для взрослого человека считается 7-8 часов сна. Как меньшее, так и большее количество отдыха забирает энергию. Человек становится раздражительным, апатичным и менее бодрым.

Чтобы не допустить этого, необходимо установить режим дня и придерживаться его. На первых порах для нормализации сна может потребоваться помощь специалиста.

Многозадачность

Уметь работать в режиме многозадачности — пункт, который выигрышно смотрится в резюме, но на самом деле только изматывает человека. Речь идет не только о внеплановых поручениях и новых вводных. Телефонные звонки, вопросы коллег и другие факторы отвлекают от выполнения задач не меньше.

Порой необходимость работать сразу с нескольким делами появляется из-за отсутствия четкого плана.

Чтобы избежать такой ситуации, нужно не только вести ежедневник, но и правильно расставлять приоритеты. В частности не рекомендуется откладывать мелкие дела: рано или поздно все их придется выполнить в один день. Кроме того, важно не бросать начатую работу на полпути.

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Плохая организация рабочего пространства

Рабочий стол обязательно должен быть в порядке.

Это правило относится и к рабочему компьютеру. Множество открытых вкладок в браузере — своего рода разновидность беспорядка на столе.

Важно уточнить, что это касается не только самого рабочего стола, но и всего пространства вокруг человека. Например, беспорядок на кухне или в ванной отнимает ценное время. Это приводит к стрессу, и сил заниматься другими делами остается меньше.

Употребление алкоголя

Некоторые люди привыкли использовать алкоголь как средство борьбы со стрессом, способ преодолеть травмирующую ситуацию или даже как снотворное.

При злоупотреблении спиртным человека ждет не только потеря энергии утром, но и абстинентный синдром (комплекс патологических симптомов). А в перспективе — гораздо более неприятные последствия.

Даже простая «стопочка для здоровья», выпитая, чтобы крепче спать, может привести к кошмарам, резкому просыпанию среди ночи и другим нежелательным последствиям.

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Употребление кофе

Казалось бы, кофе — напиток, который гарантирует бодрость. Но на самом деле со временем организм перестает реагировать даже на самый крепкие сорта этого растения. Заядлый кофеман может заснуть даже после употребления большой дозы напитка.

Кофе нужно пить умеренно, и желательно делать это в первой половине дня.

Употребление сахара

Привычка превращать каждое чаепитие в повод съесть что-то сладкое приводит не только к лишним килограммам.

Кстати, сахар содержится во многих продуктах, не только в тортах или пирожных. Поэтому те, кто запивает чаем бутерброды с колбасой, тоже в группе риска.

Переедание

Многие наверняка замечали, что рабочий день после обеда тянется особенно долго, задачи требуют много времени, а желание заняться чем-нибудь полезным куда-то пропадает. Те же ощущения можно испытать после любого слишком плотного приема пищи.

Переедание, в том числе избыточное употребление сладкого, может быть связано с необходимостью «заедать» стресс. В этом случае, чтобы избавиться от привычки, нужно работать не только над изменением режима питания, но и над психологическим состоянием.

Отсутствие физической активности

Можно сколько угодно долго шутить, что выброс эндорфинов происходит только потому, что тренировка закончилась. Но все-таки совершение интенсивных движений, будь то прогулка по парку или пробежка за автобусом, придает бодрости. Бесконечное сидение или лежание выматывают. Наверняка многие замечали, что буквально устают лежать.

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Важно помнить, что нехватка энергии может быть связана не с вредными привычками, а с физиологическими или психологическими причинами.

Нужно выявить их, чтобы принять верное решение о том, как улучшить качество жизни.

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