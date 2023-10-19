Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Мода
Деньги
Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 19:00

Зачем тиктокеры стучат молотком по лицу и чем это опасно? Отвечает хирург

Мария Маковей
Автор
Сергей Вартанян
Челюстно-лицевой хирург
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Кадр: видео YouTube
Фото Кадр из видео YouTube William_Li/TikTok/hyperiddaren/YouTubeEmulator-xc7co
Telegram Дзен

В Tiktok набирает популярность движение бонсмешинг (англ. bonesmashing — «дробление костей»). Блогеры стучат твердыми предметами по лицу в надежде стать привлекательнее. Ради массивной челюсти или четких точеных скул а-ля Тимоти Шаламе они готовы бить себя молотками, массажерами и даже гантелями.

Зачем блогеры стучат себе по лицу

Фанаты бонсмешинга считают, что могут сломать или повредить кости так, чтобы те срослись в новом направлении. По их мнению, после «безопасных» манипуляций они станут красивее. Чаще всего пользователи бьют себя по подбородку, скулам и лбу, чтобы сделать их более выразительными.

Бонсмешинг возник не на пустом месте. Его поклонники ссылаются на закон Вольфа, согласно которому кость животного или человека приспосабливается к нагрузкам и меняет форму. Однако закон Вольфа с безумным трендом не имеет ничего общего.

Кроме того, вместе с бонсмешингом тиктокеры пробуют жевать твердые предметы, чтобы сделать челюсть массивнее, и используют технику мьюинг (англ. mewing — «жевание»).

Кадр: видео YouTube
Фото Кадр из видео на YouTube/fsebfor7323

Что об этом думает хирург

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Краснодара Сергей Вартанян объясняет, что самостоятельное нанесение ударов по лицу может привести к различным последствиям.

В первую очередь — к гематомам. Они могут быть подкожными и без видимых повреждений, то есть без ран. Гематомы рассасываются не всегда: часто они прорастают в соединительные ткани, и у человека образуются шишки.
Сергей Вартанян
Челюстно-лицевой хирург

По словам эксперта, нередко гематомы нагнаиваются. Кроме того, образовавшиеся от повреждений рубцы могут располагаться в области лицевых нервов. Это приводит к тяжелым неврологическим заболеваниям: невралгии тройничного нерва или парезу лицевого нерва (отсутствию мимики).

Сергей Вартанян объясняет, что у молодых людей кости еще достаточно эластичные и мягкие.

Говяжий жир для лица избавляет от&nbsp;акне, улучшает цвет лица и&nbsp;делает его равномерным. Блогеры призвали смазывать лицо говяжьим жиром
При нанесении ударов по костям черепа возможны отраженные переломы. Повреждается внутренняя пластина кости и образуются гематомы, которые сдавливают головной мозг и в некоторых случаях приводят к летальному исходу в течение нескольких часов после удара.
Сергей Вартанян
Челюстно-лицевой хирург

Кроме того, через раны от ударов в организм может проникнуть столбнячная палочка.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Вопросы и ответы
Что будет, если...
6
Обсудить
Читайте также
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе? Когда наших вернут?
Поражение омичей на бывшей арене
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 лучших и необычных коллабораций кроксов