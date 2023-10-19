Зачем тиктокеры стучат молотком по лицу и чем это опасно? Отвечает хирург

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В Tiktok набирает популярность движение бонсмешинг (англ. bonesmashing — «дробление костей»). Блогеры стучат твердыми предметами по лицу в надежде стать привлекательнее. Ради массивной челюсти или четких точеных скул а-ля Тимоти Шаламе они готовы бить себя молотками, массажерами и даже гантелями.
Фанаты бонсмешинга считают, что могут сломать или повредить кости так, чтобы те срослись в новом направлении. По их мнению, после «безопасных» манипуляций они станут красивее. Чаще всего пользователи бьют себя по подбородку, скулам и лбу, чтобы сделать их более выразительными.
Бонсмешинг возник не на пустом месте. Его поклонники ссылаются на закон Вольфа, согласно которому кость животного или человека приспосабливается к нагрузкам и меняет форму. Однако закон Вольфа с безумным трендом не имеет ничего общего.
Кроме того, вместе с бонсмешингом тиктокеры пробуют жевать твердые предметы, чтобы сделать челюсть массивнее, и используют технику мьюинг (англ. mewing — «жевание»).
Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Краснодара Сергей Вартанян объясняет, что самостоятельное нанесение ударов по лицу может привести к различным последствиям.
По словам эксперта, нередко гематомы нагнаиваются. Кроме того, образовавшиеся от повреждений рубцы могут располагаться в области лицевых нервов. Это приводит к тяжелым неврологическим заболеваниям: невралгии тройничного нерва или парезу лицевого нерва (отсутствию мимики).
Сергей Вартанян объясняет, что у молодых людей кости еще достаточно эластичные и мягкие.
При нанесении ударов по костям черепа возможны отраженные переломы. Повреждается внутренняя пластина кости и образуются гематомы, которые сдавливают головной мозг и в некоторых случаях приводят к летальному исходу в течение нескольких часов после удара.Сергей ВартанянЧелюстно-лицевой хирург
Кроме того, через раны от ударов в организм может проникнуть столбнячная палочка.
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