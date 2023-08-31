Польза хождения босиком

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Прогулки босиком по зеленой мягкой траве или песочному (и даже галечному) пляжу помогают расслабиться и дают заряд энергии. Кроме того, такие техники релаксации способны принести существенную пользу и физическому здоровью.
Подробнее об этом рассказала терапевт, врач общей практики Анна Тихонова.
Когда человек ходит босиком, полноценно включаются и работают мышцы и связочный аппарат стопы. Кроме того, улучшается кровоток за счет стимуляции различными фактурами, а также разницей в их температуре и тактильных характеристиках.
Чем чаще мы используем мышцы, тем больше их укрепляем. Мышцы стопы (и связки тоже) не исключение. Ходьба босиком будет для них отличной тренировкой. Именно слабость мышц стопы и связочного аппарата нередко становится причиной поперечного плоскостопия и «вальгусной стопы», так называемой «шишки» на большом пальце.
В некоторых случаях хождение босиком не рекомендуется. К ним относятся:
воспалительные заболевания стоп;
травматизация костей, связок, мышц стопы и голени и период их восстановления;
кожные заболевания в той же области в период обострения.
Также не стоит увлекаться ходьбой босиком при плоскостопии.
Для хождения босиком выбирайте неровные поверхности — они принесут больше пользы. Это может быть:
земля;
трава;
галька;
песок и т. п.
Прогулки босиком по асфальту или плитке желаемого эффекта не принесут.
Занятия спортом имеют определенные ограничения в плане обуви. Бег босиком, а также другие виды тренировок могут привести к различным травмам, например, из-за твердых острых предметов или прыжковой нагрузки.
Если вы занимаетесь велоспортом, триатлоном, большим теннисом, волейболом, футболом, следует понимать, что в этих видах спорта необходима надежная фиксация стопы и эргономичная ортопедическая обувь или обувь, предусмотренная конкретно для этого вида спорта.
Во время танцев также может потребоваться специальная обувь. Для занятий гимнастикой, растяжкой и йогой это не обязательно.Анна ТихоноваВрач-терапевт
Каких-то ограничений по времени нет. В целом достаточно пары часов в день, чтобы привыкнуть и потренировать стопу в достаточной мере.
Прогулки босиком по холодной плитке не дадут нужного эффекта. Холодный пол как таковой не несет вреда и не влияет на заболеваемость простудой, к примеру. Но ходить долго по нему не получится, даже если очень захотеть.
Однако можно использовать смену температур, чтобы стимулировать кровоток. При этом нужно чередовать холодные и теплые поверхности.
Бег босиком увеличивает риск травматизации, особенно на мокром покрытии или скользком полу. И лучше отказаться от этой идеи при плоскостопии. Также необходимо избегать бега в местах с острыми предметами в покрытии и при прыжковой нагрузке.
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