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Сегодня, 06:00

Польза хождения босиком

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Анна Тихонова
Врач-терапевт
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка гуляет босиком по лугу
Фото Istockphoto.com/Constantinis
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Прогулки босиком по зеленой мягкой траве или песочному (и даже галечному) пляжу помогают расслабиться и дают заряд энергии. Кроме того, такие техники релаксации способны принести существенную пользу и физическому здоровью.

Подробнее об этом рассказала терапевт, врач общей практики Анна Тихонова.

Как хождение босиком влияет на здоровье

Когда человек ходит босиком, полноценно включаются и работают мышцы и связочный аппарат стопы. Кроме того, улучшается кровоток за счет стимуляции различными фактурами, а также разницей в их температуре и тактильных характеристиках.

Что будет, если часто ходить босиком

Чем чаще мы используем мышцы, тем больше их укрепляем. Мышцы стопы (и связки тоже) не исключение. Ходьба босиком будет для них отличной тренировкой. Именно слабость мышц стопы и связочного аппарата нередко становится причиной поперечного плоскостопия и «вальгусной стопы», так называемой «шишки» на большом пальце.

Такой способ взаимодействия с поверхностями наиболее физиологичен. Он оказывает массажное и расслабляющее действие, снижает отечность и болезненность в ногах.
Анна Тихонова
Врач-терапевт

В каких случаях хождение босиком может навредить

В некоторых случаях хождение босиком не рекомендуется. К ним относятся:

  • воспалительные заболевания стоп;

  • травматизация костей, связок, мышц стопы и голени и период их восстановления;

  • кожные заболевания в той же области в период обострения.

Также не стоит увлекаться ходьбой босиком при плоскостопии.

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По каким поверхностям полезнее ходить без обуви

Для хождения босиком выбирайте неровные поверхности — они принесут больше пользы. Это может быть:

  • земля;

  • трава;

  • галька;

  • песок и т. п.

Девушка ходит по дому босиком
Фото Istockphoto.com/brizmaker

Прогулки босиком по асфальту или плитке желаемого эффекта не принесут.

Можно ли заниматься спортом без обуви

Занятия спортом имеют определенные ограничения в плане обуви. Бег босиком, а также другие виды тренировок могут привести к различным травмам, например, из-за твердых острых предметов или прыжковой нагрузки.

Если вы занимаетесь велоспортом, триатлоном, большим теннисом, волейболом, футболом, следует понимать, что в этих видах спорта необходима надежная фиксация стопы и эргономичная ортопедическая обувь или обувь, предусмотренная конкретно для этого вида спорта.

Во время танцев также может потребоваться специальная обувь. Для занятий гимнастикой, растяжкой и йогой это не обязательно.
Анна Тихонова
Врач-терапевт

Популярные вопросы

Сколько нужно ходить босиком

Каких-то ограничений по времени нет. В целом достаточно пары часов в день, чтобы привыкнуть и потренировать стопу в достаточной мере.

Можно ли ходить босиком по холодному полу

Прогулки босиком по холодной плитке не дадут нужного эффекта. Холодный пол как таковой не несет вреда и не влияет на заболеваемость простудой, к примеру. Но ходить долго по нему не получится, даже если очень захотеть.

Однако можно использовать смену температур, чтобы стимулировать кровоток. При этом нужно чередовать холодные и теплые поверхности.

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Можно ли бегать босиком

Бег босиком увеличивает риск травматизации, особенно на мокром покрытии или скользком полу. И лучше отказаться от этой идеи при плоскостопии. Также необходимо избегать бега в местах с острыми предметами в покрытии и при прыжковой нагрузке.

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Вопросы и ответы
Польза и вред
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