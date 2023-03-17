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Сегодня, 16:00

Какая поза для сна самая полезная? Отвечает врач

Анастасия Серебренникова
Автор
Вера Романова
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук
Проверка фактов
Проверка фактов

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Фото Istockphoto/FreshSplash
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Каждый год во вторую пятницу марта отмечается Всемирный день сна. В честь этой даты мы поговорили с кандидатом медицинских наук, врачом-сомнологом Верой Романовой о позах, в которых лучше спать, чтобы утром чувствовать себя отдохнувшими и бодрыми.

Сон на спине

По мнению специалистов, сон на спине наиболее полезен для организма. Позвоночник не перегибается и находится в максимально расслабленном и естественном положении.

Но важно соблюдать несколько правил. Прежде всего подушка не должна быть очень толстой, чтобы в области шеи не образовывался неестественный прогиб. А чтобы немного уменьшить нагрузку на спину, можно подложить под колени дополнительную подушку.

Если у пациента позиционный храп или позиционное апноэ (то есть при положении на спине корень языка заваливается назад и перекрывает глотку), лучше не спать на спине. Для этого придумали специальные позиционеры, которые не дают перевернуться на спину.
Вера Романова
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук

Кроме того, сон на спине не рекомендован во время беременности. Он противопоказан с 14-й недели, поскольку матка давит на нижнюю полую вену, что может принести вред матери и ребенку.

Сон на боку

Согласно исследованию скандинавских ученых, в котором приняли участие 664 человека, в среднем люди спят около 54% времени на боку, около 37% — на спине и около 7% — на животе.

Важно следить за тем, чтобы во время сна на боку все тело располагалось на одной линии, а голова не была поднята слишком высоко из-за толстой подушки. Руки должны быть вытянутыми вдоль тела, чтобы они не онемели от неудобной позы.

Фото Istockphoto/Ridofranz

Если у вас есть проблемы с позвоночником, особенно с поясничным отделом, можете положить одну дополнительную подушку между коленей, чтобы уменьшить нагрузку на них.

Считается, что на левом боку спать полезнее, чем на правом, поскольку селезенка в этом положении работает лучше, а желудочный сок не стекает в пищевод. При сне на правом боку желудок давит на поджелудочную железу и мешает ее работе.

Кроме того, сон на левом боку противопоказан людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так как на сердце в этом положении оказывается дополнительная нагрузка.

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Человек во время сна на боку в позе эмбриона полностью расслабляется и хорошо высыпается. В то же время это положение имеет недостатки: при нем увеличивается нагрузка на позвоночник, что может стать причиной грыжи. Также в этой позе затрудняется кровоток и затекают некоторые части тела.

Сон на животе

Эту позу для сна врачи рекомендуют менее всего.

Если у вас есть серьезные проблемы с позвоночником, особенно с шейным отделом, на животе лучше не спать.
Вера Романова
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук

Представьте, что вы весь день ходите с головой, повернутой в одну сторону на 90 градусов. То же самое происходит все восемь часов, пока вы спите на животе. Кроме того, сон на животе может быть опасен для позвоночника, поскольку при изогнутой пояснице мышцы спины не могут полностью расслабиться.

Как правильно спать и&nbsp;на&nbsp;чем? Как правильно спать и на чем? Советы эксперта

А еще, по мнению некоторых косметологов, эта поза вредит состоянию кожи, поскольку лицо сильно давит на подушку. Наутро можно проснуться с отеками. Также при сне на животе кровь хуже циркулирует, что способствует появлению морщин.

Фото Istockphoto/laflor

Что необходимо для хорошего сна

Качество сна зависит не только от позы, но и от множества других факторов. Особенно важно:

  • правильно подобрать подушку и матрас, чтобы вам было удобно;

  • наладить режим сна — ложиться и вставать в одно и то же время каждый день;

  • хорошо проветрить комнату перед сном;

  • спать в тишине и темноте;

  • ограничить употребление кофеина перед сном;

  • заниматься физической активностью в течение дня;

  • не принимать пищу за два часа до сна;

  • иметь собственные ритуалы, которые связаны с отходом ко сну, — такими могут стать чтение книги, теплая ванна или расслабляющая медитация;

  • не пользоваться смартфоном и компьютером прямо перед сном.

Для качественного сна важно, чтобы кровать была широкой: не менее 160 см, а лучше — 180 см. Каждому стоит иметь свою подушку и свое одеяло.
Вера Романова
Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук

Подробнее о том, какие привычки помогают высыпаться, можно прочитать в этой статье.

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Советы и рекомендации
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