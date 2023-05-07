4 самых вредных вида весенней и летней обуви

Когда на улице становится теплее, наконец можно вылезти из тяжелых однообразных ботинок и достать любимые кеды, балетки, туфли и кроссовки. Но какой бы красивой ни была обувь, некоторые ее виды могут навредить здоровью.

Вместе с травматологом-ортопедом Глебом Зверевым рассказываем, от какой весенней и летней обуви точно стоит отказаться.

Какую обувь не стоит носить весной и летом

Кеды на плоской подошве

Пожалуй, один из самых популярных видов обуви — это кеды с плоской подошвой. Думаю, у большинства из нас есть подобная обувь. Да, это удобно, стильно, но нужно помнить, что в обуви с плоской подошвой стопа не работает так, как должна. Она не имеет поддержки в центральном своде, и от этого начинает прогрессировать плоскостопие.

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Также при ношении подобной обуви стопа перестает выполнять свою основную функцию: амортизацию. При нарушении амортизации повышается нагрузка на все суставы и на позвоночник.

Решение простое: носить в этой обуви ортопедические стельки. Можно носить готовые стельки или сделать индивидуальные на заказ. Чтобы определиться, какие стельки необходимы вам, нужно обратиться к врачу.

Балетки

Любая подобная обувь, где почти отсутствует подошва, не пойдет на пользу вашим ногам. При ношении такой обуви, помимо того что стопа плохо амортизируется, на нее оказывается дополнительная осевая нагрузка. От этого происходит еще больше перегрузочных изменений, и суставы начнут беспокоить в скором времени.

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Замечали, что после продолжительной ходьбы у вас появляется онемение в стопах, боль посередине, чувство «забитости» мышц голени? Это все верные «звоночки» плоскостопия и того, что стопы не работают как надо.

Решение радикальное: не носить такую обувь, потому что стельки в нее, как правило, невозможно вставить.

Обувь с чрезмерно мягкой подошвой

Различные меховые и «пушистые» сапоги, тапочки и т. п. В них также плохо амортизируется стопа за счет того, что основание не держит свод. К счастью, это очень хорошо решается ортопедическими стельками.

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Обувь на высоком каблуке

В отдельную категорию выделим высокие каблуки. При их ношении вы не только оказываете высокую нагрузку на суставы, но и разрушаете и деформируете передний отдел стопы. Большой палец испытывает чрезмерные нагрузки, и оттого его суставы начинают разрушаться. Это может привести к печальным последствиям вплоть до оперативного вмешательства.

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Какую обувь выбрать на весну и лето

Так есть ли «правильная» обувь? Ее очень мало. Хорошим вариантом будут туфли и обувь с небольшим каблуком — до 4 см. Также передний отдел не должен быть сильно узким или слишком широким. В такой обуви нагрузка на стопу распределяется относительно равномерно.

В заключение могу сказать, что у большинства людей старше 30 лет есть проблемы со стопами — у кого-то больше, у кого-то меньше. Это связано с нашей физиологией. Рано или поздно у всех будут проблемы со стопами. Поэтому основная задача каждого — начать следить за своим здоровьем как можно раньше, чтобы предотвратить проблему на ранней стадии.

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