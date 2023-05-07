КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 21:00

4 самых вредных вида весенней и летней обуви

Глеб Зверев
Травматолог-ортопед
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Девушка выбирает туфли
Фото Freepik/marymarkevich
Telegram Дзен

Когда на улице становится теплее, наконец можно вылезти из тяжелых однообразных ботинок и достать любимые кеды, балетки, туфли и кроссовки. Но какой бы красивой ни была обувь, некоторые ее виды могут навредить здоровью.

Вместе с травматологом-ортопедом Глебом Зверевым рассказываем, от какой весенней и летней обуви точно стоит отказаться.

Какую обувь не стоит носить весной и летом

Кеды на плоской подошве

Пожалуй, один из самых популярных видов обуви — это кеды с плоской подошвой. Думаю, у большинства из нас есть подобная обувь. Да, это удобно, стильно, но нужно помнить, что в обуви с плоской подошвой стопа не работает так, как должна. Она не имеет поддержки в центральном своде, и от этого начинает прогрессировать плоскостопие.

Красивые белые кеды на плоской подошве
Freepik/rawpixel.com

Также при ношении подобной обуви стопа перестает выполнять свою основную функцию: амортизацию. При нарушении амортизации повышается нагрузка на все суставы и на позвоночник.

Решение простое: носить в этой обуви ортопедические стельки. Можно носить готовые стельки или сделать индивидуальные на заказ. Чтобы определиться, какие стельки необходимы вам, нужно обратиться к врачу.

Пятки. 5 признаков плоскостопия. Проверяем себя по списку

Балетки

Любая подобная обувь, где почти отсутствует подошва, не пойдет на пользу вашим ногам. При ношении такой обуви, помимо того что стопа плохо амортизируется, на нее оказывается дополнительная осевая нагрузка. От этого происходит еще больше перегрузочных изменений, и суставы начнут беспокоить в скором времени.

Персиковые балетки на плоской подошве
Istockphoto.com/Nevena1987

Замечали, что после продолжительной ходьбы у вас появляется онемение в стопах, боль посередине, чувство «забитости» мышц голени? Это все верные «звоночки» плоскостопия и того, что стопы не работают как надо.

Решение радикальное: не носить такую обувь, потому что стельки в нее, как правило, невозможно вставить.

Обувь с чрезмерно мягкой подошвой

Различные меховые и «пушистые» сапоги, тапочки и т. п. В них также плохо амортизируется стопа за счет того, что основание не держит свод. К счастью, это очень хорошо решается ортопедическими стельками.

Розовые меховые тапочки
Istockphoto.com/Paopano

Обувь на высоком каблуке

В отдельную категорию выделим высокие каблуки. При их ношении вы не только оказываете высокую нагрузку на суставы, но и разрушаете и деформируете передний отдел стопы. Большой палец испытывает чрезмерные нагрузки, и оттого его суставы начинают разрушаться. Это может привести к печальным последствиям вплоть до оперативного вмешательства.

Красивые красные туфли на каблуке
Freepik/lookstudio

Какую обувь выбрать на весну и лето

Так есть ли «правильная» обувь? Ее очень мало. Хорошим вариантом будут туфли и обувь с небольшим каблуком — до 4 см. Также передний отдел не должен быть сильно узким или слишком широким. В такой обуви нагрузка на стопу распределяется относительно равномерно.

Чем опасна обувь на&nbsp;каблуках. Как уменьшить вред от каблуков? Рассказывает травматолог-ортопед

В заключение могу сказать, что у большинства людей старше 30 лет есть проблемы со стопами — у кого-то больше, у кого-то меньше. Это связано с нашей физиологией. Рано или поздно у всех будут проблемы со стопами. Поэтому основная задача каждого — начать следить за своим здоровьем как можно раньше, чтобы предотвратить проблему на ранней стадии.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
2
0
Читайте также
Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»
«Известия» показали место взрыва автомобиля Захара Прилепина
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как неправильный прикус влияет на здоровье? 5 неожиданных последствий