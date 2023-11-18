Пластика для мужчин: топ-5 операций, которые пользуются популярностью

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В современном обществе здоровье и внешний образ человека играют особо важную роль. Сегодня все больше мужчин обращаются к возможностям пластической хирургии, чтобы решить проблемы эстетического характера и обрести уверенность в себе. Пластический хирург Валерия Васенина назвала самые популярные операции, которые пользуются популярностью у представителей сильного пола.
Для начала стоит отметить, что существуют пластические операции разной направленности, каждые из которых решают ряд определенных задач. Реконструктивная пластика позволяет восстанавливать собственные структуры лица и тела, утраченные вследствие травмы или при врожденном недоразвитии, а также устранять эстетические дефекты внешности.
Омолаживающие операции направлены на борьбу с возрастными изменениями — они помогают пациенту выглядеть и чувствовать себя моложе. Имиджевая пластика ставит перед собой цели гармонизировать внешность человека и сделать ее более привлекательной, а операции, которые проводятся после массивной потери веса, корректируют контуры тела и решают проблему избытков перерастянутой и дряблой кожи.
Мужчин среди пациентов пластического хирурга намного меньше, чем женщин, но в последнее время их количество стремительно увеличивается. Это связано с тем, что для представителей сильного пола, особенно для тех, кто занимает публичные должности или высокие посты, важно выглядеть презентабельно. Например, при заключении договоров или во время важных переговоров с партнерами.
Существуют отличия между мужской и женской внешностью, которые нужно учитывать при пластике, чтобы избежать феминизации мужчины. Например, при выполнении подтяжки лица специалистом выбираются различные места для хирургических разрезов, чтобы рубцы выглядели менее заметными. У женщин это всегда зона за козелком (хрящевым выступом на ухе), а у мужчин — перед козелком, иначе на нем будет расти щетина, чего в норме не бывает и это будет выглядеть странно и неестественно.
Кроме того, на выбор тактики влияют и особенности роста волос. Если у представительниц прекрасного пола есть возможность скрывать следы операции благодаря прическе до момента заживления швов, то у мужчин с короткой стрижкой и залысинами на висках попросту негде спрятать подобные разрезы. В любом случае все решается строго в индивидуальном порядке. На предварительной консультации хирург выбирает и озвучивает пациенту наиболее подходящий вариант проведения операции.
Лидером среди мужских пластических операций по праву считается блефаропластика, или пластика век, которая подразделяется на два вида. Верхняя блефаропластика выполняется для того, чтобы убрать нависание и приоткрыть верхнее веко, а нижняя — для устранения «мешков» (грыж) под глазами. В среднем, длительность блефаропластики составляет от 40 минут до двух часов, но результаты не заставляют себя долго ждать — уже через две недели лицо становится визуально моложе, а взгляд — более открытым, ясным и отдохнувшим.
Чтобы улучшить форму носа и его дыхательную функцию, мужчины часто прибегают к ринопластике. Она особенно актуальна для лиц, которые занимаются определенными видами спорта или страдают от последствий старых травм, в том числе со смещением носовой перегородки. В дополнение к септопластике (исправлению перегородки) врач может предложить пациенту некоторые эстетические улучшения — например, уменьшить горбинку или приподнять кончик носа.
С возрастом кожа лица и шеи теряет тонус и эластичность, появляются выраженные мимические морщины и признаки старения, а также нарушаются контуры лица. Все это доставляет немало физического и психологического дискомфорта — как женщинам, так и мужчинам. Поэтому подтяжка лица и шеи пользуется большой популярностью у пациентов любого пола.
За время от четырех до шести часов пластика решает проблему возрастных изменений кожи, позволяя пациенту выглядеть моложе. Кроме того, подтяжка лица и шеи убирает двойной подбородок и брыли, а также корректирует овал лица. Здесь также стоит отметить, что благодаря развитию технологий пациентам предлагаются малоинвазивные способы коррекции внешности — например, эндоскопическая подтяжка лица.
Несмотря на то, что многие мужчины посещают фитнес-клубы и регулярно занимаются спортом, на теле — груди, животе, бедрах и в поясничной области — могут сохраняться «жировые ловушки», которые существенно портят общее впечатление даже о подтянутой фигуре. Тогда на помощь может прийти липосакция — хирургическое удаление локальных жировых отложений, которое выполняется как под местной анестезией, так и под наркозом в зависимости от объема вмешательства.
Как правило, при массивной потере веса (например, в случае шунтирования желудка, проведения бариатрических операций или резкого похудения) на теле остаются избытки перерастянутой кожи, которые не могут сократиться самостоятельно. В таких случаях выполняется абдоминопластика — коррекция области живота и талии, а также восстановление гармоничных пропорций тела. Нередко пластика живота входит в более масштабное и объемное вмешательство — в бодилифт, или круговую подтяжку тела, при которой проводится комплексная коррекция сразу нескольких проблемных зон.
Безусловно, пластическая операция — это серьезный шаг, на который многим бывает сложно решиться. Не стоит пытаться самостоятельно найти информацию в свободных источниках — принять взвешенное и обдуманное решение поможет только консультация со специалистом. В ходе открытого диалога у пациента будет возможность обсудить с врачом все волнующие вопросы, связанные с предстоящей операцией.
Важно уделить этапу подготовки достаточно времени, чтобы понять, подходят ли вам такие операции, какую именно пластику вы хотите сделать и какие эстетические или физиологические проблемы вы планируете решить с ее помощью. Во время беседы также необходимо установить и личный контакт со специалистом, чтобы понять, насколько он вам подходит. Все это поможет вам выбрать не только настоящего профессионала, но и человека, которому вы можете полностью доверять.