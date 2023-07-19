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Сегодня, 06:00

Системная красная волчанка: основные симптомы и причины возникновения

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Девушка с покраснениями на лице смотрится в зеркало.
Фото Freepik
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Свое необычное название красная волчанка получила благодаря сходству одного из ее симптомов — кожных проявлений в виде красной сыпи, воспалений и язвочек — с волчьими укусами. Какие еще признаки имеет системная красная волчанка (СКВ), как она диагностируется и лечится, рассказала врач-иммунолог Наталья Перова.

Что такое системная красная волчанка

Системная красная волчанка относится к аутоиммунным заболеваниям. Под системной подразумевается, что негативные процессы затрагивают абсолютно разные органы: кожу, сосуды, сердце, легкие, почки, суставы и даже мозг.

При аутоиммунном заболевании иммунитет начинает борьбу против своих органов и систем. В организме возникает системное воспаление с повреждением органов. Это всегда хроническое заболевание, и женщины болеют им чаще мужчин.
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт

Причины системной красной волчанки

К сожалению, все причины волчанки до сих пор неизвестны. Однако известно, что на ее развитие влияют такие факторы, как:

  • окружающая среда, в том числе ультрафиолетовое облучение;

  • микроорганизмы и вирусы (например, Коксаки, Эпштейна-Барра);

  • лекарства, такие как тетрациклин, оральные контрацептивы и прочие;

  • токсичные вещества (нитраты, соли тяжелых металлов, диоксид кремния, ртуть);

  • генетика;

  • периоды гормонального напряжения (половое созревания, климакс, беременность, аборты, роды).

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Симптомы системной красной волчанки

Симптомы волчанки могут быть разнообразны и зависят от того, какие органы повреждены. К самым частым относятся:

  • боли в мышцах и суставах;

  • красная сыпь на лице (на носу, щеках, подбородке, из-за формы ее часто называют «бабочкой»);

  • язвочки, волдыри, в том числе безболезненные, на слизистых;

  • чувствительность к солнцу, приводящая к усилению сыпи, суставным болям, общей слабости и лихорадке;

  • отсутствие аппетита, резкое снижение веса, анорексия;

  • выпадение волос (облысение, алопеция);

  • поражение легких, скопление в них жидкости (плеврит);

  • сильные боли в груди и воспаление коронарных артерий, сердечной мышцы и клапанов, нарушения ритма;

  • головные боли, вплоть до мигреней, судорог, припадков (эпилепсии), нарушение кровообращения мозга;

  • омертвение участка тканей или органа (некроз).

При волчанке может быть даже больно вдыхать воздух. Нередко во рту появляются язвочки. Иногда возникают судороги. Снижаются память и концентрация.
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Фото istockphoto.com

Диагностика системной красной волчанки

При подозрении на волчанку обычно назначают ряд исследований, начиная с осмотра и опроса пациента. Врачу необходимо определить, как пациент переносит воздействие солнечных лучей, есть ли боли в суставах и были ли ранее, были ли обмороки, выпадают ли волосы и прочее.

Далее сдают анализ крови на:

  • гемоглобин;

  • эритроциты

  • лейкоциты;

  • тромбоциты.

Также могут быть проведены иммунологические исследования.

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Лечение системной красной волчанки

Лечение заключается в том, чтобы не допустить развития осложнений и продлить период ремиссии (временно приостановить симптомы). В зависимости от того, какие органы поражены, подбираются лекарства, диета и другие виды терапии.

Из лекарственных препаратов врачами назначаются:

  • глюкокортикоиды;

  • цитостатики;

  • нестероидные противовоспалительные препараты;

  • противомалярийные препараты;

  • генно-инженерные биологические препараты.

Может быть назначен плaзмаферез.

Непременное условие для больных КСВ, в том числе в стадии ремиссии, — регулярно посещать лечащего врача и проходить необходимые обследования.

Профилактика системной красной волчанки

Чтобы предупредить проявления КСВ, следует:

  • максимально исключить стрессы;

  • поддерживать здоровый вес и сбалансированный рацион;

  • умеренно заниматься спортом;

  • отказаться от курения;

  • исключить пероральные контрацептивы с большим количеством эстрогенов;

  • вовремя лечить инфекции, делать вакцинацию;

  • избегать пребывания на солнце и в солярии.

В целом важно вести здоровый образ жизни, отслеживать показатели здоровья и при первых симптомах проявления болезни обращаться к специалистам.

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