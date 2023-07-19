Системная красная волчанка: основные симптомы и причины возникновения

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Свое необычное название красная волчанка получила благодаря сходству одного из ее симптомов — кожных проявлений в виде красной сыпи, воспалений и язвочек — с волчьими укусами. Какие еще признаки имеет системная красная волчанка (СКВ), как она диагностируется и лечится, рассказала врач-иммунолог Наталья Перова.
Системная красная волчанка относится к аутоиммунным заболеваниям. Под системной подразумевается, что негативные процессы затрагивают абсолютно разные органы: кожу, сосуды, сердце, легкие, почки, суставы и даже мозг.
К сожалению, все причины волчанки до сих пор неизвестны. Однако известно, что на ее развитие влияют такие факторы, как:
окружающая среда, в том числе ультрафиолетовое облучение;
микроорганизмы и вирусы (например, Коксаки, Эпштейна-Барра);
лекарства, такие как тетрациклин, оральные контрацептивы и прочие;
токсичные вещества (нитраты, соли тяжелых металлов, диоксид кремния, ртуть);
генетика;
периоды гормонального напряжения (половое созревания, климакс, беременность, аборты, роды).
Симптомы волчанки могут быть разнообразны и зависят от того, какие органы повреждены. К самым частым относятся:
боли в мышцах и суставах;
красная сыпь на лице (на носу, щеках, подбородке, из-за формы ее часто называют «бабочкой»);
язвочки, волдыри, в том числе безболезненные, на слизистых;
чувствительность к солнцу, приводящая к усилению сыпи, суставным болям, общей слабости и лихорадке;
отсутствие аппетита, резкое снижение веса, анорексия;
выпадение волос (облысение, алопеция);
поражение легких, скопление в них жидкости (плеврит);
сильные боли в груди и воспаление коронарных артерий, сердечной мышцы и клапанов, нарушения ритма;
головные боли, вплоть до мигреней, судорог, припадков (эпилепсии), нарушение кровообращения мозга;
омертвение участка тканей или органа (некроз).
При волчанке может быть даже больно вдыхать воздух. Нередко во рту появляются язвочки. Иногда возникают судороги. Снижаются память и концентрация.Наталья ПероваВрач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
При подозрении на волчанку обычно назначают ряд исследований, начиная с осмотра и опроса пациента. Врачу необходимо определить, как пациент переносит воздействие солнечных лучей, есть ли боли в суставах и были ли ранее, были ли обмороки, выпадают ли волосы и прочее.
Далее сдают анализ крови на:
гемоглобин;
эритроциты
лейкоциты;
тромбоциты.
Также могут быть проведены иммунологические исследования.
Лечение заключается в том, чтобы не допустить развития осложнений и продлить период ремиссии (временно приостановить симптомы). В зависимости от того, какие органы поражены, подбираются лекарства, диета и другие виды терапии.
Из лекарственных препаратов врачами назначаются:
глюкокортикоиды;
цитостатики;
нестероидные противовоспалительные препараты;
противомалярийные препараты;
генно-инженерные биологические препараты.
Может быть назначен плaзмаферез.
Непременное условие для больных КСВ, в том числе в стадии ремиссии, — регулярно посещать лечащего врача и проходить необходимые обследования.
Чтобы предупредить проявления КСВ, следует:
максимально исключить стрессы;
поддерживать здоровый вес и сбалансированный рацион;
умеренно заниматься спортом;
отказаться от курения;
исключить пероральные контрацептивы с большим количеством эстрогенов;
вовремя лечить инфекции, делать вакцинацию;
избегать пребывания на солнце и в солярии.
В целом важно вести здоровый образ жизни, отслеживать показатели здоровья и при первых симптомах проявления болезни обращаться к специалистам.
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