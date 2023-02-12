3 самые популярные косметологические процедуры. Однако они подходят далеко не всем

В погоне за красотой и сохранением молодости в ход идут все средства: от тренировок, настройки питьевого режима и сна до похода к косметологу.
В первом случае придется изрядно потрудиться. Ведь для многих здоровый образ жизни требует определенных стараний. Регулярные тренировки, отказ от вредных привычек, правильное питание, — все это зависит от самого человека и его желания меняться.
А вот поход к косметологу отнимет лишь немного времени и некоторую сумму денег. И еще потребует честность со стороны клиента — необходимо откровенно рассказать об имеющихся заболеваниях. Ведь некоторые процедуры имеют противопоказания. А дальше результат от сеанса косметолога в большей степени зависит от профессионализма мастера, которому вы доверились.
Косметолог Алла Лебедева рассказала о действии некоторых популярных косметологических процедур и о том, кому они подходят.
В этой процедуре используется комбинация химического и ферментативного пилингов. Она улучшает тонус и цвет кожи, сужает поры. Косметолог на предварительной консультации определяет индивидуальный план чистки, который подходит для конкретного типа кожи.
Показания к глубокой чистке:
сухость и обезвоживание кожи;
потеря тонуса;
угревая сыпь;
комедоны;
расширенные поры.
Не рекомендуется чистка лица в период острых простудных заболеваний. Также не стоит ее делать, если есть какие-либо воспалительные процессы, и после хирургического вмешательства.
Чистка лица противопоказана тем, кто страдает кожными недугами. При экземе, псориазе, дерматите, а также аллергических реакциях от визита к косметологу лучше отказаться. Нарушение целостного покрова кожи может обострить ситуацию.
Это один из самых комфортных способов избавиться от носогубных складок, вялости, дряблости и отечности кожи.
Это терапия возрастных изменений, основанная на радиоволновом методе разогрева глубоких слоев кожи под эпидермисом (поверхностным слоем).
Показания к применению RF:
видимое опущение края верхнего века;
наличие обвисших участков кожи;
мешки под глазами;
устойчивые изменения кожи, которые появляются после угревой сыпи;
пигментация;
мимические морщины в области носогубного треугольника, на лбу;
целлюлит;
растяжки;
обвисшая кожа после беременности или после похудения;
потеря упругости кожи.
Обработке подвергается абсолютно любая часть тела: лицо, руки, область декольте, ягодицы, живот. RF-лифтинг позволяет произвести подтяжку лица без серьезного хирургического вмешательства.
Процедура эффективна при резком похудении, способствует восстановлению эластичности кожи на разных участках тела. Как правило, проводят RF-лифтинг живота, шеи и зоны декольте, ягодиц, бедер, рук.
Однако у такого метода есть свои противопоказания. В ряде случаев эта процедура не только не окажет желаемого эффекта, но и принесет массу проблем со здоровьем.
Не рекомендуется применять эту методику:
в острый период вирусной или бактериальной инфекции, при обострении хронических болезней;
при одновременном получении пациентом ботоксных инъекций;
при высоком давлении в настоящий момент или тяжелой форме гипертонии;
если имеются раны, экземы, активный воспалительный процесс на коже;
при онкологических заболеваниях;
при диабете любого типа;
при заболеваниях соединительной ткани.
Также опытный специалист точно откажет в процедуре в период беременности, лактации или менструации и пациенту в возрасте до 25 лет.
Это аппаратное воздействие ультразвуковых волн на глубокие слои кожи, а именно на мышечно-апоневротический слой.
Ультразвуковой луч воздействует непосредственно на подкожно-жировую клетчатку, мышцы, расположенные в области лица, связки, дерму. При этом обеспечивается комплексный лифтинг-эффект.
Всего за одну процедуру можно избавиться практически от всех заметных эстетических несовершенств в области лица и шеи. Такая «подтяжка» позволяет:
разгладить морщины и глубокие складки;
устранить второй подбородок;
избавиться от неэстетичного провисания кожи и мягких тканей;
моделировать четкий овал лица.
Одно из явных преимуществ процедуры — возможность получить заметный омолаживающий эффект без изменения черт лица. Оно полностью сохраняет естественную мимику.
За счет того, что затрагиваются глубокие слои тканей, нет необходимости в чрезмерном натяжении кожи. Это исключает появление эффекта маски, искажение формы глаз и губ.
Долговременный результат такой «подтяжки» будет радовать в течение 1-2 лет. А по прошествии этого времени SMAS-лифтинг лица можно сделать повторно.
Показания к SMAS-подтяжке:
опущение уголков губ, верхнего века;
смещение тканей в области скул, щек, вокруг глаз;
выраженный второй подбородок;
глубокие носослезные борозды;
возрастные морщины;
выраженные носогубные складки;
провисание и дряблость кожи на шее и лице;
излишки жировых отложений над коленями, на руках, животе и спине.
Опытный косметолог наверняка откажет в проведении подтяжки не только при наличии явных противопоказаний. Например, при кожных заболеваниях и на поздних сроках беременности. Но и обязательно уточнит у пациента о возможных сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваниях, использовании кардиостимулятора, наличии металлических имплантов в зоне воздействия ультразвука (кроме зубных протезов), а также о ранних сроках беременности и лактации.
Как бы эффективны ни казались те или иные косметологические процедуры, необходимо в первую очередь оценивать их риски.
Привлекательный и здоровый внешний вид — это не только заслуга косметологов, но и большой труд самого человека. Ничто так не украшает, как улыбка, хорошее настроение и здоровый образ жизни.
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