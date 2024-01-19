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Витамин С при простуде: дозировка и правила приема
Здоровье

Сегодня, 06:00

3 мин.

Сколько витамина С нужно принимать в день при простуде: отвечает врач

Мария Маковей
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Девушка опускает таблетку в стакан с водой.
Фото stefanamer/istockphoto.com
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Каждому человеку хотя бы раз советовали пить при простуде чай с лимоном и есть апельсины, чтобы быстрее выздороветь. Бытует мнение, что содержащийся в цитрусовых витамин С укрепляет иммунитет и борется с вирусами.

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Вместе с врачом высшей категории Александром Горячевым разобрались, сколько витамина С нужно пить в день, чтобы быстрее поправиться.

Для чего нужен витамин С

Витамин С, или аскорбиновая кислота, регулирует множество процессов в организме. В первую очередь он защищает белки, жиры, ДНК и РНК от негативного воздействия свободных радикалов, которые образуются в клетках.

Цитрусовые
Фото anilakkus/istockphoto.com

Кроме того, аскорбиновая кислота поддерживает уровень такого важного антиоксиданта, как глутатион. Именно он защищает организм от токсинов и тяжелых металлов.

Организм не может самостоятельно синтезировать витамин С. Поэтому в рационе всегда должны присутствовать богатые им продукты.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец

Также витамин С отвечает за синтез коллагена, который обеспечивает здоровье сосудов, костей и сухожилий. Еще он необходим для сохранения упругости кожи.

Без аскорбиновой кислоты организм не способен нормально функционировать. Ее дефицит может привести к развитию цинги. Это заболевание некогда было распространено среди моряков, потому что они долгое время не ели свежие овощи и фрукты — основной источник витамина С.

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Суточная норма витамина С при простуде

При частых простудах, ОРВИ и гриппе организм расходует большее количество витамина C, чем обычно. Это может привести к дефициту микронутриента.

Витамин С может ускорить процесс выздоровления и облегчить симптомы. Это связано с тем, что он создает кислую среду в организме, которая так не нравится вирусам.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец

В качестве одного из средств профилактики и лечения вирусных заболеваний витамин С стал использоваться в 70-х годах XIX века. Принимать 1000 мг аскорбиновой кислоты при простуде рекомендовал лауреат Нобелевской премии Лайнс Полинг.

Апельсины и таблетки в стакане
Фото DebbiSmirnoff/istockphoto.com

Современные исследования называют совершенно иные цифры, нежели Полинг. Сегодня рекомендованная суточная доза витамина С при простуде — это 500 мг. Именно такое количество микронутриента позволит покрыть повышенную потребность организма при инфекционных заболеваниях.

При простуде рекомендуется принимать «ударные» дозы аскорбиновой кислоты. Конечно, это нужно делать исключительно с разрешения лечащего врача.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец

Продолжительность приема витамина С тоже определяет медик. Он ориентируется на состояние человека и клиническую картину.

Чем опасна передозировка витамином С

Создать переизбыток аскорбиновой кислоты при помощи питания довольно сложно. Она растворяется в воде, поэтому ее излишки легко выводятся с мочой.

Максимальная доза витамина С довольно высока — это 2 г в день. Столько аскорбиновой кислоты содержится в 30 апельсинах.
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец

Но чрезмерный прием различных комплексов с этим микронутриентом может спровоцировать боли в животе, тошноту, диарею и аллергические реакции.

Переизбыток витамина C может привести к образованию камней в почках. Исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показывает, что прием 1 г аскорбиновой кислоты в день увеличивает риск развития мочекаменной болезни у мужчин на 50%.

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