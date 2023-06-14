Заболевания щитовидной железы: симптомы и методы лечения

Гормональный фон определяет качество жизни человека. Если в работе щитовидной железы происходит сбой, он вызовет и другие нарушения.
Какие бывают заболевания щитовидной железы, какими признаками они сопровождаются и что делать в каждом из случаев, рассказала врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова.
Поставить конкретный диагноз может только врач. Если вы обнаружили у себя какие-либо симптомы, обратитесь в больницу. Не занимайтесь самолечением.
Щитовидная железа — важный элемент эндокринной системы. Этот орган отвечает за выработку гормонов, в частности тиреотропного гормона (ТТГ или TSH), тироксина (T4) и трийодтиронина (T3). Эти вещества контролируют:
метаболизм;
рост и развитие;
температуру тела;
сердечный ритм и другие жизненно важные функции организма.
Заболевания щитовидной железы разнообразны. Друг от друга они отличаются механизмом развития и симптомами, хотя в некоторых случаях признаки недугов схожи.
Когда щитовидная железа производит слишком много Т3 и Т4, возникает гипертиреоз и масса неприятных последствий.
Причинами гипертиреоза могут быть:
тяжелая психологическая травма, стресс;
беременность и роды;
сексуальная дисфункция;
менопауза;
острые или хронические инфекционные заболевания;
генетическая предрасположенность.
На гипертиреоз указывают такие симптомы:
расстройство пищеварения (диарея) и, как следствие, потеря веса;
нервозность, состояние беспокойства, раздражительность;
учащенное сердцебиение, одышка;
ускоренный обмен веществ и потливость;
тремор пальцев;
отсутствие менструаций, скудные выделения или нерегулярный цикл;
слезотечение;
ломкость волос и ногтей;
кожные заболевания в виде красных, зудящих пятен;
слабость в мышцах ног.
Чтобы диагностировать гипертиреоз, специалист назначает анализ на определение уровня ТТГ. Если показатели ниже нормы, то дополнительно берут анализ на свободный гормон щитовидной железы (FT4, FT3).
В рамках лечения гипертиреоза необходимо устранить источники стресса, а также изменить рацион:
добавить больше молочных продуктов и овощей;
исключить острые специи и различные виды капусты, сою, бобовые, орехи, крупы — то есть продукты, тяжелые для пищеварения.
При этом врач выписывает медикаменты. Препараты подавляют или блокируют чрезмерное производство гормонов. В некоторых случаях назначают лучевую терапию или хирургическое лечение.
При гипотиреозе щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов. Недуг может быть врожденным или приобретенным. Нередко людям с этой проблемой ставят диагноз «депрессия», из-за чего они не получают необходимого лечения и усугубляют заболевание. Пока нет зоба (щитовидная железа не увеличена), гипотиреоз нередко остается незамеченным.
Гипотиреоз могут спровоцировать различные причины. Вот некоторые из них:
избыток или дефицит йода;
прием некоторых лекарств (например, интерферона);
воспаление щитовидной железы;
заболевания гипофиза;
антитела собственной иммунной системы;
доброкачественные и злокачественные новообразования щитовидной железы;
операция на щитовидной железе;
лечение радиоактивным йодом.
К симптомам болезни относятся:
прибавка в весе, запоры;
усталость, сонливость;
холодные руки и ноги;
мышечные спазмы;
опухшее лицо, губы, язык, отеки вокруг глаз и по всему телу;
холодная плотная и даже грубая кожа, порой с желтоватыми пятнами;
сухие и ломкие волосы;
замедленный сердечный ритм, низкое давление и нарушение кровообращения;
низкий гемоглобин и показатели эритроцитов;
повышенный холестерин;
неспособность потеть;
депрессия и нарушение памяти;
снижение потенции, бесплодие, невынашивание беременности.
Иногда при гипотиреозе увеличивается щитовидная железа, а голос становится охрипшим.
Раньше гипотиреоз определяли путем пальпации и измерения окружности шеи. Сейчас врачи-эндокринологи назначают анализы, направляют на УЗИ и делают сцинтиграфию (современный метод лучевой диагностики) при необходимости.
Чтобы избежать необратимых последствий, нужно как можно раньше начать лечение. Оно подразумевает регулярный осмотр у врача и прием недостающих гормонов.
При аутоиммунном тиреоидите щитовидная железа атакуется собственными антителами. Процесс нередко протекает бессимптомно. Человек даже не знает о проблеме, пока не появится наглядный признак — щитовидная железа увеличена.
Причинами аутоиммунного тиреоидита могут стать:
воспаление щитовидной железы;
ОРВИ, грипп, хронические инфекции;
неконтролируемый прием лекарственных препаратов;
избыток йода;
регулярные стрессы;
беременность и роды;
генетическая предрасположенность.
Если заболевание уже развилось, могут возникнуть признаки гипертиреоза, а также:
боль в шее, «ком в горле», першение;
слабость, апатия, депрессия, перепады настроения;
скачки веса без видимых причин;
болезненность суставов;
сухость кожи;
выпадение волос.
Прогрессируя, аутоиммунный тиреоидит приводит к нарушению менструации, импотенции и бесплодию.
Для определения болезни врач назначает детальный анализ щитовидной железы, включая иммунограмму, исследование крови на уровень Т4 и ТТГ, УЗИ и биопсию.
Лечат аутоиммунный тиреоидит с помощью специальных препаратов. Если щитовидная железа продолжает расти, врачи предложат удалить ее, чтобы избежать онкологии.
Зоб возникает при нехватке йода в организме. Из-за этого снижается выработка Т4 и увеличивается синтез ТТГ.
Спровоцировать узловой зоб могут:
дефицит селена, железа и витамина А;
некоторые лекарственные препараты (тиреостатики, барбитураты, некоторые диуретики и прочие);
некоторые химические соединения (перхлораты, нитраты, флавоноиды, глюкозинолаты);
генетическая предрасположенность.
К симптомам зоба относят:
отек шеи;
затрудненное дыхание и глотание;
повышенную утомляемость;
изменение голоса.
При недуге также увеличивается щитовидная железа и появляются узелки двух видов: негормональные, или «холодные», и активные, или «горячие».
Чтобы подтвердить наличие узлов, проводят УЗИ и сдают кровь на антитела. Если узлы подтвердились, назначаются дополнительные исследования: рентген, сцинтиграфия и биопсия.
В основном узловой зоб растет медленно и не требует особого лечения. В любом случае необходим регулярный осмотр у эндокринолога с анализами и УЗИ хотя бы раз в год. Если зоб начинает активно расти, врач назначает препараты и проводит биопсию. Если новообразования болят или влияют на выработку гормонов, то их удаляют.
При раке щитовидной железы в органе образуются злокачественные опухоли. На предрасположенность к болезни указывает не только наследственность, но и мутация гена RET. В этом случае регулярное посещение эндокринолога, осмотры, анализы крови на уровень гормона кальцитонина, УЗИ и прочие исследования обязательны. Они помогут вовремя выявить намечающуюся проблему. В некоторых случаях врачи назначают профилактическое удаление железы.
Признаки рака щитовидной железы схожи с симптомами зоба, это:
отечность лимфоузлов;
боли в области щитовидной железы;
затрудненное дыхание и глотание;
боль в горле, особенно во время глотания;
расстройство кишечника;
в некоторых случаях покраснение лица.
Первыми обычно выявляют узлы на шее. После биопсии и гистологического исследования определяют тип рака, его агрессивность и последующую схему лечения.
Лечение рака щитовидной железы может включать:
хирургическое вмешательство;
лечение радиоактивным йодом;
гормонотерапию;
химиотерапию;
лучевую и целенаправленную терапию.
Выбор будет зависеть от типа рака и его стадии, а также от состояния самого пациента.
Если регулярно посещать врачей, обнаружить недуг можно на начальной стадии. Проходить медицинский осмотр желательно раз в год, даже если нет жалоб и пугающих симптомов.
Врач проводит визуальный и физический осмотр с помощью пальпации (ощупывания). При необходимости специалист может назначить анализы и иные обследования.
При обследовании хорошо заметны любые поражения и узелковые образования.
Чтобы определить, все ли в порядке с щитовидной железой, нужно сдать анализ крови на ТТГ.
Характер и метод лечения болезней щитовидной железы зависит от:
причины заболевания;
возраста пациента;
тяжести заболевания;
наличия других недугов.
Лечение определяет эндокринолог.
Медикаментозное лечение включает прием бета-блокаторов, тиреостатиков и других препаратов, которые нормализуют выработку гормонов, заменяют их или снимают болезненные симптомы. Схему лечения определяет только врач после тщательного осмотра и обследования.
В некоторых случаях не обойтись без хирургического вмешательства. Показаниями к этому могут быть:
рак щитовидной железы;
большой зоб, мешающий работе щитовидной железы.
После хирургического вмешательства иногда возникают осложнения. Например, паралич голосовых связок.
Лечение радиоактивным йодом осуществляется через прием изотопа йода I-131 внутрь. Попадая в щитовидную железу, он медленно разрушает клетки органа. Такой метод применяют при:
неоперабельных опухолях;
поражении лимфоузлов после хирургического вмешательства;
при отдаленных метастазах.
Радиоактивный йод не назначают беременным и кормящим женщинам. Планировать беременность после такого лечения можно не раньше чем через шесть месяцев.
Чтобы избежать заболеваний щитовидной железы, нужно следить за питанием и весом, проходить раз в год осмотр у эндокринолога и по возможности избегать стрессов.
В рационе должно быть достаточно йода, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы. Во время беременности важно поддерживать уровень вещества дополнительными препаратами.
Ежегодный осмотр поможет обнаружить проблемы с щитовидной железой на ранней стадии. Так предотвратить развитие осложнений гораздо проще.
Стресс приводит к нарушениям работы практически всех органов. Щитовидная железа не исключение. Поэтому очень важно контролировать эмоции.
Ожирение может негативным образом сказываться на работе организма, поэтому необходимо следить за весом.
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