Заболевания щитовидной железы: симптомы и методы лечения

Гормональный фон определяет качество жизни человека. Если в работе щитовидной железы происходит сбой, он вызовет и другие нарушения.

Какие бывают заболевания щитовидной железы, какими признаками они сопровождаются и что делать в каждом из случаев, рассказала врач гинеколог-эндокринолог Мария Филатова.

Поставить конкретный диагноз может только врач. Если вы обнаружили у себя какие-либо симптомы, обратитесь в больницу. Не занимайтесь самолечением.

Что такое щитовидная железа и ее функции

Щитовидная железа — важный элемент эндокринной системы. Этот орган отвечает за выработку гормонов, в частности тиреотропного гормона (ТТГ или TSH), тироксина (T4) и трийодтиронина (T3). Эти вещества контролируют:

метаболизм;

рост и развитие;

температуру тела;

сердечный ритм и другие жизненно важные функции организма.

Основные типы заболеваний щитовидной железы

Заболевания щитовидной железы разнообразны. Друг от друга они отличаются механизмом развития и симптомами, хотя в некоторых случаях признаки недугов схожи.

Фото Freepik/Racool_studio

Гипертиреоз

Когда щитовидная железа производит слишком много Т3 и Т4, возникает гипертиреоз и масса неприятных последствий.

Причинами гипертиреоза могут быть:

тяжелая психологическая травма, стресс;

беременность и роды;

сексуальная дисфункция;

менопауза;

острые или хронические инфекционные заболевания;

генетическая предрасположенность.

На гипертиреоз указывают такие симптомы:

расстройство пищеварения (диарея) и, как следствие, потеря веса;

нервозность, состояние беспокойства, раздражительность;

учащенное сердцебиение, одышка;

ускоренный обмен веществ и потливость;

тремор пальцев;

отсутствие менструаций, скудные выделения или нерегулярный цикл;

слезотечение;

ломкость волос и ногтей;

кожные заболевания в виде красных, зудящих пятен;

слабость в мышцах ног.

Чтобы диагностировать гипертиреоз, специалист назначает анализ на определение уровня ТТГ. Если показатели ниже нормы, то дополнительно берут анализ на свободный гормон щитовидной железы (FT4, FT3).

В рамках лечения гипертиреоза необходимо устранить источники стресса, а также изменить рацион:

добавить больше молочных продуктов и овощей;

исключить острые специи и различные виды капусты, сою, бобовые, орехи, крупы — то есть продукты, тяжелые для пищеварения.

При этом врач выписывает медикаменты. Препараты подавляют или блокируют чрезмерное производство гормонов. В некоторых случаях назначают лучевую терапию или хирургическое лечение.

Гипотиреоз

При гипотиреозе щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов. Недуг может быть врожденным или приобретенным. Нередко людям с этой проблемой ставят диагноз «депрессия», из-за чего они не получают необходимого лечения и усугубляют заболевание. Пока нет зоба (щитовидная железа не увеличена), гипотиреоз нередко остается незамеченным.

Фото Freepik/cookie_studio

Гипотиреоз могут спровоцировать различные причины. Вот некоторые из них:

избыток или дефицит йода;

прием некоторых лекарств (например, интерферона);

воспаление щитовидной железы;

заболевания гипофиза;

антитела собственной иммунной системы;

доброкачественные и злокачественные новообразования щитовидной железы;

операция на щитовидной железе;

лечение радиоактивным йодом.

К симптомам болезни относятся:

прибавка в весе, запоры;

усталость, сонливость;

холодные руки и ноги;

мышечные спазмы;

опухшее лицо, губы, язык, отеки вокруг глаз и по всему телу;

холодная плотная и даже грубая кожа, порой с желтоватыми пятнами;

сухие и ломкие волосы;

замедленный сердечный ритм, низкое давление и нарушение кровообращения;

низкий гемоглобин и показатели эритроцитов;

повышенный холестерин;

неспособность потеть;

депрессия и нарушение памяти;

снижение потенции, бесплодие, невынашивание беременности.



Иногда при гипотиреозе увеличивается щитовидная железа, а голос становится охрипшим.

Раньше гипотиреоз определяли путем пальпации и измерения окружности шеи. Сейчас врачи-эндокринологи назначают анализы, направляют на УЗИ и делают сцинтиграфию (современный метод лучевой диагностики) при необходимости.

Фото Freepik

Чтобы избежать необратимых последствий, нужно как можно раньше начать лечение. Оно подразумевает регулярный осмотр у врача и прием недостающих гормонов.

Аутоиммунный тиреоидит

При аутоиммунном тиреоидите щитовидная железа атакуется собственными антителами. Процесс нередко протекает бессимптомно. Человек даже не знает о проблеме, пока не появится наглядный признак — щитовидная железа увеличена.

Причинами аутоиммунного тиреоидита могут стать:

воспаление щитовидной железы;

ОРВИ, грипп, хронические инфекции;

неконтролируемый прием лекарственных препаратов;

избыток йода;

регулярные стрессы;

беременность и роды;

генетическая предрасположенность.



Если заболевание уже развилось, могут возникнуть признаки гипертиреоза, а также:

боль в шее, «ком в горле», першение;

слабость, апатия, депрессия, перепады настроения;

скачки веса без видимых причин;

болезненность суставов;

сухость кожи;

выпадение волос.



Прогрессируя, аутоиммунный тиреоидит приводит к нарушению менструации, импотенции и бесплодию.

Фото Freepik/stefamerpik

Для определения болезни врач назначает детальный анализ щитовидной железы, включая иммунограмму, исследование крови на уровень Т4 и ТТГ, УЗИ и биопсию.

Лечат аутоиммунный тиреоидит с помощью специальных препаратов. Если щитовидная железа продолжает расти, врачи предложат удалить ее, чтобы избежать онкологии.

Узловой зоб

Зоб возникает при нехватке йода в организме. Из-за этого снижается выработка Т4 и увеличивается синтез ТТГ.

Спровоцировать узловой зоб могут:

дефицит селена, железа и витамина А;

некоторые лекарственные препараты (тиреостатики, барбитураты, некоторые диуретики и прочие);

некоторые химические соединения (перхлораты, нитраты, флавоноиды, глюкозинолаты);

генетическая предрасположенность.



К симптомам зоба относят:

отек шеи;

затрудненное дыхание и глотание;

повышенную утомляемость;

изменение голоса.



При недуге также увеличивается щитовидная железа и появляются узелки двух видов: негормональные, или «холодные», и активные, или «горячие».

Чтобы подтвердить наличие узлов, проводят УЗИ и сдают кровь на антитела. Если узлы подтвердились, назначаются дополнительные исследования: рентген, сцинтиграфия и биопсия.

Фото Freepik

В основном узловой зоб растет медленно и не требует особого лечения. В любом случае необходим регулярный осмотр у эндокринолога с анализами и УЗИ хотя бы раз в год. Если зоб начинает активно расти, врач назначает препараты и проводит биопсию. Если новообразования болят или влияют на выработку гормонов, то их удаляют.

Рак щитовидной железы

При раке щитовидной железы в органе образуются злокачественные опухоли. На предрасположенность к болезни указывает не только наследственность, но и мутация гена RET. В этом случае регулярное посещение эндокринолога, осмотры, анализы крови на уровень гормона кальцитонина, УЗИ и прочие исследования обязательны. Они помогут вовремя выявить намечающуюся проблему. В некоторых случаях врачи назначают профилактическое удаление железы.

Признаки рака щитовидной железы схожи с симптомами зоба, это:

отечность лимфоузлов;

боли в области щитовидной железы;

затрудненное дыхание и глотание;

боль в горле, особенно во время глотания;

расстройство кишечника;

в некоторых случаях покраснение лица.



Первыми обычно выявляют узлы на шее. После биопсии и гистологического исследования определяют тип рака, его агрессивность и последующую схему лечения.

Фото Freepik/cookie_studio

Лечение рака щитовидной железы может включать:

хирургическое вмешательство;

лечение радиоактивным йодом;

гормонотерапию;

химиотерапию;

лучевую и целенаправленную терапию.



Выбор будет зависеть от типа рака и его стадии, а также от состояния самого пациента.

Диагностика заболеваний щитовидной железы

Если регулярно посещать врачей, обнаружить недуг можно на начальной стадии. Проходить медицинский осмотр желательно раз в год, даже если нет жалоб и пугающих симптомов.

Физическое обследование и анамнез

Врач проводит визуальный и физический осмотр с помощью пальпации (ощупывания). При необходимости специалист может назначить анализы и иные обследования.

УЗИ щитовидной железы

При обследовании хорошо заметны любые поражения и узелковые образования.

Лабораторные анализы крови

Чтобы определить, все ли в порядке с щитовидной железой, нужно сдать анализ крови на ТТГ.

Методы лечения заболеваний щитовидной железы

Характер и метод лечения болезней щитовидной железы зависит от:

причины заболевания;

возраста пациента;

тяжести заболевания;

наличия других недугов.



Лечение определяет эндокринолог.

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение включает прием бета-блокаторов, тиреостатиков и других препаратов, которые нормализуют выработку гормонов, заменяют их или снимают болезненные симптомы. Схему лечения определяет только врач после тщательного осмотра и обследования.

Фото Freepik

Хирургическое вмешательство

В некоторых случаях не обойтись без хирургического вмешательства. Показаниями к этому могут быть:

рак щитовидной железы;

большой зоб, мешающий работе щитовидной железы.



После хирургического вмешательства иногда возникают осложнения. Например, паралич голосовых связок.

Радиоактивный йод

Лечение радиоактивным йодом осуществляется через прием изотопа йода I-131 внутрь. Попадая в щитовидную железу, он медленно разрушает клетки органа. Такой метод применяют при:

неоперабельных опухолях;

поражении лимфоузлов после хирургического вмешательства;

при отдаленных метастазах.



Радиоактивный йод не назначают беременным и кормящим женщинам. Планировать беременность после такого лечения можно не раньше чем через шесть месяцев.

Профилактика заболеваний щитовидной железы

Чтобы избежать заболеваний щитовидной железы, нужно следить за питанием и весом, проходить раз в год осмотр у эндокринолога и по возможности избегать стрессов.

Правильное питание

В рационе должно быть достаточно йода, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы. Во время беременности важно поддерживать уровень вещества дополнительными препаратами.

Фото Freepik

Регулярные медицинские осмотры

Ежегодный осмотр поможет обнаружить проблемы с щитовидной железой на ранней стадии. Так предотвратить развитие осложнений гораздо проще.

Минимизация стресса

Стресс приводит к нарушениям работы практически всех органов. Щитовидная железа не исключение. Поэтому очень важно контролировать эмоции.

Нормализация веса

Ожирение может негативным образом сказываться на работе организма, поэтому необходимо следить за весом.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!