Для чего корейцы используют рисовую воду? Отвечает нутрициолог

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Корейские секреты красоты, включая многочисленные диеты, уход за кожей лица, тела и волосами, используются по всему миру и зачастую подходят не только азиатам — некоторые из них универсальны. Как, например, рисовая вода.
О том, как корейцы используют рисовую воду, рассказала нутрициолог Ольга Деккер.
Рисовая вода, известная как могот, — важный элемент корейской кулинарии. Ее используют для приготовления различных блюд, например, соусов, супов, рагу, маринадов:
соусам и супам рисовая вода придает более густую текстуру и нежность;
при мариновании мяса и овощей она помогает размягчить продукты и улучшить их вкус.
В восточных традициях (не только южнокорейской) рису приписывается масса полезных свойств.
Если пить рисовую воду, она:
дает заряд бодрости, энергии и сил, благодаря обилию углеводов в составе (лучше употреблять с утра натощак);
оздоравливает организм изнутри — в этом помогает обилие витаминов, аминокислоты и другие полезные вещества в составе;
избавляет от проблем пищеварения, в том числе от запоров и диареи.
Как можно узнать из видео одного южнокорейского блогера, благотворное воздействие рисовой воды на кулинарии не заканчивается.
Рисовая вода отлично:
увлажняет и смягчает кожу;
снижает вред УФ-излучения;
отбеливает;
уменьшает пигментацию и постакне.
Кроме того, рисовую воду используют в уходе за волосами — при регулярном применении она делает их упругими, снижает электризацию и укрепляет волосяные фолликулы.
В ролике девушка-блогер предлагает три варианта приготовления рисовой воды. Все они довольно просты, но занимают разное количество времени, от 15-20 минут до двух часов.
Ингредиенты:
белый рис — 1/4 чашки;
вода — 1,5 чашки.
Приготовление:
Рис промыть и залить водой.
Поставить на медленный огонь и варить в течение 15 минут.
Слить воду и дождаться, когда она остынет.
Перелить в баночку с распылителем.
Ингредиенты:
белый рис — 1/4 чашки;
вода — 1,5 чашки.
Приготовление:
Рис промыть и залить водой.
Поставить на медленный огонь и варить в течение 15 минут.
Оставить настаиваться на два дня.
Процедить, перелить в бутылочку с распылителем.
Ингредиенты:
белый рис — 1/2 чашки;
фильтрованная вода — 2 чашки.
Приготовление:
Рис промыть и залить водой.
Настоять два часа.
Слить воду в баночку с распылителем.
Хранить рисовую воду нужно в холодильнике. Сам рис после приготовления можно не выкидывать, а съесть.
Наносить рисовую воду на кожу можно не только распылителем, но и с помощью ватного диска, как тоник. Делать это нужно дважды в день.
В ролике девушка демонстрирует результат (свой и мужа) спустя три месяца применения рисовой воды. Как и обещано, кожа обрела равномерный цвет, исчезли воспаления, покраснения и пигментация.
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