Для чего корейцы используют рисовую воду? Отвечает нутрициолог

Корейские секреты красоты, включая многочисленные диеты, уход за кожей лица, тела и волосами, используются по всему миру и зачастую подходят не только азиатам — некоторые из них универсальны. Как, например, рисовая вода.

О том, как корейцы используют рисовую воду, рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

Что такое рисовая вода

Рисовая вода, известная как могот, — важный элемент корейской кулинарии. Ее используют для приготовления различных блюд, например, соусов, супов, рагу, маринадов:

соусам и супам рисовая вода придает более густую текстуру и нежность;

при мариновании мяса и овощей она помогает размягчить продукты и улучшить их вкус.

Чем полезна рисовая вода

В восточных традициях (не только южнокорейской) рису приписывается масса полезных свойств.

Фото Istockphoto.com/Anna-Ok

Если пить рисовую воду, она:

дает заряд бодрости, энергии и сил, благодаря обилию углеводов в составе (лучше употреблять с утра натощак);

оздоравливает организм изнутри — в этом помогает обилие витаминов, аминокислоты и другие полезные вещества в составе;

избавляет от проблем пищеварения, в том числе от запоров и диареи.

Как рисовую воду используют в уходе за кожей

Как можно узнать из видео одного южнокорейского блогера, благотворное воздействие рисовой воды на кулинарии не заканчивается.

Рисовая вода отлично:

увлажняет и смягчает кожу;

снижает вред УФ-излучения;

отбеливает;

уменьшает пигментацию и постакне.

Фото Istockphoto.com/mirzamlk

Кроме того, рисовую воду используют в уходе за волосами — при регулярном применении она делает их упругими, снижает электризацию и укрепляет волосяные фолликулы.

Как приготовить рисовую воду

В ролике девушка-блогер предлагает три варианта приготовления рисовой воды. Все они довольно просты, но занимают разное количество времени, от 15-20 минут до двух часов.

Рецепт 1

Ингредиенты:

белый рис — 1/4 чашки;

вода — 1,5 чашки.

Приготовление:

Рис промыть и залить водой. Поставить на медленный огонь и варить в течение 15 минут. Слить воду и дождаться, когда она остынет. Перелить в баночку с распылителем.

Фото Istockphoto.com/5./15 WEST

Рецепт 2

Ингредиенты:

белый рис — 1/4 чашки;

вода — 1,5 чашки.

Приготовление:

Рис промыть и залить водой. Поставить на медленный огонь и варить в течение 15 минут. Оставить настаиваться на два дня. Процедить, перелить в бутылочку с распылителем.

Рецепт 3

Ингредиенты:

белый рис — 1/2 чашки;

фильтрованная вода — 2 чашки.

Приготовление:

Рис промыть и залить водой. Настоять два часа. Слить воду в баночку с распылителем.

Как хранить и использовать рисовую воду

Хранить рисовую воду нужно в холодильнике. Сам рис после приготовления можно не выкидывать, а съесть.

Наносить рисовую воду на кожу можно не только распылителем, но и с помощью ватного диска, как тоник. Делать это нужно дважды в день.

Фото Istockphoto.com/FSTOPLIGHT

В ролике девушка демонстрирует результат (свой и мужа) спустя три месяца применения рисовой воды. Как и обещано, кожа обрела равномерный цвет, исчезли воспаления, покраснения и пигментация.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!