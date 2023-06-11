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Сегодня, 18:00

Для чего корейцы используют рисовую воду? Отвечает нутрициолог

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Рисовая вода — домашний тоник для красоты кожи
Фото Istockphoto.com/kazmulka
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Корейские секреты красоты, включая многочисленные диеты, уход за кожей лица, тела и волосами, используются по всему миру и зачастую подходят не только азиатам — некоторые из них универсальны. Как, например, рисовая вода.

О том, как корейцы используют рисовую воду, рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

Что такое рисовая вода

Рисовая вода, известная как могот, — важный элемент корейской кулинарии. Ее используют для приготовления различных блюд, например, соусов, супов, рагу, маринадов:

  • соусам и супам рисовая вода придает более густую текстуру и нежность;

  • при мариновании мяса и овощей она помогает размягчить продукты и улучшить их вкус.

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Чем полезна рисовая вода

В восточных традициях (не только южнокорейской) рису приписывается масса полезных свойств.

Домашняя рисовая вода полезна для кожи
Фото Istockphoto.com/Anna-Ok

Если пить рисовую воду, она:

  • дает заряд бодрости, энергии и сил, благодаря обилию углеводов в составе (лучше употреблять с утра натощак);

  • оздоравливает организм изнутри — в этом помогает обилие витаминов, аминокислоты и другие полезные вещества в составе;

  • избавляет от проблем пищеварения, в том числе от запоров и диареи.

Как рисовую воду используют в уходе за кожей

Как можно узнать из видео одного южнокорейского блогера, благотворное воздействие рисовой воды на кулинарии не заканчивается.

В Корее рисовая вода также используется в косметических целях. Нежные увлажняющие свойства делают ее популярным ингредиентом в масках для лица и прочих средствах ухода за кожей. Рисовая вода, обогащенная витаминами и минералами, эффективно работает не только изнутри, но и снаружи.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Рисовая вода отлично:

  • увлажняет и смягчает кожу;

  • снижает вред УФ-излучения;

  • отбеливает;

  • уменьшает пигментацию и постакне.

Домашний тоник для лица из рисовой воды
Фото Istockphoto.com/mirzamlk

Кроме того, рисовую воду используют в уходе за волосами — при регулярном применении она делает их упругими, снижает электризацию и укрепляет волосяные фолликулы.

Как приготовить рисовую воду

В ролике девушка-блогер предлагает три варианта приготовления рисовой воды. Все они довольно просты, но занимают разное количество времени, от 15-20 минут до двух часов.

Рецепт 1

Ингредиенты:

  • белый рис — 1/4 чашки;

  • вода — 1,5 чашки.

Приготовление:

  1. Рис промыть и залить водой.

  2. Поставить на медленный огонь и варить в течение 15 минут.

  3. Слить воду и дождаться, когда она остынет.

  4. Перелить в баночку с распылителем.

Тоник из рисовой воды в виде спрея
Фото Istockphoto.com/5./15 WEST

Рецепт 2

Ингредиенты:

  • белый рис — 1/4 чашки;

  • вода — 1,5 чашки.

Приготовление:

  1. Рис промыть и залить водой.

  2. Поставить на медленный огонь и варить в течение 15 минут.

  3. Оставить настаиваться на два дня.

  4. Процедить, перелить в бутылочку с распылителем.

Рецепт 3

Ингредиенты:

  • белый рис — 1/2 чашки;

  • фильтрованная вода — 2 чашки.

Приготовление:

  1. Рис промыть и залить водой.

  2. Настоять два часа.

  3. Слить воду в баночку с распылителем.

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Как хранить и использовать рисовую воду

Хранить рисовую воду нужно в холодильнике. Сам рис после приготовления можно не выкидывать, а съесть.

Наносить рисовую воду на кожу можно не только распылителем, но и с помощью ватного диска, как тоник. Делать это нужно дважды в день.

Рис промывают
Фото Istockphoto.com/FSTOPLIGHT

В ролике девушка демонстрирует результат (свой и мужа) спустя три месяца применения рисовой воды. Как и обещано, кожа обрела равномерный цвет, исчезли воспаления, покраснения и пигментация.

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