Аналитики выяснили, чем хотят заняться россияне после работы

Издание «Учительская газета» рассказала об опросе, проведенном аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob, на тему, куда бы вы отправились, если бы пораньше освободились от рабочих обязанностей. Интересы оказались различны.

63% участников опроса ответили, что пойдут домой, большинство из них женщины. Около 7% опрошенных пару-тройку лишних свободных часов готовы отдать спорту, преимущественно мужчины. Еще 6% отправились бы на прогулку, лидируют тут дамы. 4% попробовали бы решить личные проблемы, 3% предпочли шопинг, пойти в кафе или бар решили 2% респондентов, 1% хотели бы посмотреть кино, заняться чтением или посвятить время второй работе.

Были и необычные ответы — посетить храм, сходить на рыбалку, заняться ремонтом автомобиля. 4% даже предпочли остаться на работе, а 2% прошедших опрос ответили, что «не могут поверить в такую щедрость руководства».