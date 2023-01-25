Аналитики выяснили, чем хотят заняться россияне после работы

Сегодня, 17:45
Издание «Учительская газета» рассказала об опросе, проведенном аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob, на тему, куда бы вы отправились, если бы пораньше освободились от рабочих обязанностей. Интересы оказались различны.
63% участников опроса ответили, что пойдут домой, большинство из них женщины. Около 7% опрошенных пару-тройку лишних свободных часов готовы отдать спорту, преимущественно мужчины. Еще 6% отправились бы на прогулку, лидируют тут дамы. 4% попробовали бы решить личные проблемы, 3% предпочли шопинг, пойти в кафе или бар решили 2% респондентов, 1% хотели бы посмотреть кино, заняться чтением или посвятить время второй работе.
Были и необычные ответы — посетить храм, сходить на рыбалку, заняться ремонтом автомобиля. 4% даже предпочли остаться на работе, а 2% прошедших опрос ответили, что «не могут поверить в такую щедрость руководства».
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!