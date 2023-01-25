Психолог объяснила, как понять, легко ли вами манипулировать

Бизнес-психолог Юлия Керецман в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, как понять, что вами кто-то манипулирует. «Сложно признать, но мы все периодически делаем то, чего нам не хотелось бы. И иногда дело не в стечении обстоятельств, а в умении отдельных личностей добиваться своих целей через манипуляции», — пояснила специалист. Примером манипуляций могут быть различные ситуации: начальник сначала всячески хвалит, а потом дает задание, с которым справитесь «только вы» — даже, если оно вне зоны вашей ответственности и делать вы его не должны, чаще всего, сделаете.

Отдельные группы людей подвержены такому воздействию больше остальных. Им сложнее других распознать манипуляции и взять себя в руки. По словам Юлии Керецман, одна из категорий — это люди, чьи будни сводятся к удовлетворению элементарных потребностей — поспать и поесть, у них легко найти уязвимые точки. Другой тип — люди с нарушенной психикой, они не способны нормально анализировать информацию. Управлять ими легко, поэтому манипуляции сводятся к грубым формам, вроде шантажа. «В условиях реальной жизни именно к этим двум группам можно найти подход всегда. Но манипуляторы — отличные психологи, поэтому и у других типов людей они способны найти уязвимые места», — подчеркнула Юлия Керецман.

Жертвой манипулятора могут стать те, для кого на первом месте безопасность и комфорт. Управлять ими можно на уровне этих потребностей, лишь поставив их под угрозу. Также склонны попадать в ловушку к манипуляторам люди творчества, подверженные внушению на уровне чувств и эмоций, так как живут они в постоянном конфликте с миром, и люди, для кого на первом месте логика и факты (их слабое место — совесть, мораль и достоинство). Легкой «добычей» вас сделают страх сказать «нет», заниженная самооценка, страх быть отвергнутым, доброта, отзывчивость, готовность к сопереживанию и безвозмездной помощи.

Просто так не подойти к тем, кто анализирует буквально все, но вывести их из равновесия может несправедливость. Однако противостоять манипуляторам можно и нужно, к какой бы категории вы не относились. «Обратите внимание на свое взаимодействие в коллективе или с друзьями. Если эти признаки проявляются в вашем поведении, однажды кто-то сможет ими воспользоваться», — заключила Юлия Керецман.