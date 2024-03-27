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Эксперт рассказала, как пользоваться Пушкинской картой
Хобби и развлечения

27 марта, 17:10

1 мин.

Эксперт рассказала, как пользоваться Пушкинской картой

Мария Маковей
Автор
Балерины в на сцене театра.
Фото Dziurek/istockphoto.com
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Эксперт в менеджменте социально-культурной сферы Линда Рыжих рассказала «СЭ», как пользоваться Пушкинской картой.

По ее словам, благодаря карте можно бесплатно посещать выставки, кинотеатры, театры, мастер-классы, ходить на концерты разных музыкальных исполнителей. Также карта открывает доступ к обучающим программам разнообразного формата.

Чтобы приобрести билет, достаточно на сайте выбранного учреждения указать реквизиты Пушкинский карты, которые отображаются в приложении «Госуслуги.Культура». А всю интересующую информацию о карте и ее возможностях можно найти во вкладке «Карта».

«Многие театры, галереи и музейные комплексы также принимают оплату картой при покупке бумажного билета в кассе», — добавила эксперт.

«Пушкинская карта» — это российская программа культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории страны.

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