Психолог объяснила, что делать, если ребенок не хочет разговаривать

При ощущении безопасности, заботы и благоприятной обстановке в семье ребенок охотно идет на контакт с родителями. Однако иногда дети начинают избегать общения с мамой и папой. Причин такого поведения две, их в беседе с «СЭ» перечислила дипломированный детский и семейный психолог Елена Ступникова.

По словам эксперта, ребенок может не хотеть разговаривать, потому что желает побыть наедине с собой. В такие моменты лучше оставить его одного, подождать, пока он сам захочет общаться.

Вторая причина — нарушение отношений между ребенком и родителями, потеря доверия в семье. В этом случае психолог рекомендует тщательно проработать проблему.