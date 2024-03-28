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Психолог объяснила, что делать, если ребенок не хочет разговаривать
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:05

1 мин.

Психолог объяснила, что делать, если ребенок не хочет разговаривать

Мария Маковей
Автор
Девочка смотрит в окно.
Фото Solovyova/istockphoto.com
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При ощущении безопасности, заботы и благоприятной обстановке в семье ребенок охотно идет на контакт с родителями. Однако иногда дети начинают избегать общения с мамой и папой. Причин такого поведения две, их в беседе с «СЭ» перечислила дипломированный детский и семейный психолог Елена Ступникова.

По словам эксперта, ребенок может не хотеть разговаривать, потому что желает побыть наедине с собой. В такие моменты лучше оставить его одного, подождать, пока он сам захочет общаться.

Вторая причина — нарушение отношений между ребенком и родителями, потеря доверия в семье. В этом случае психолог рекомендует тщательно проработать проблему.

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