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Сегодня, 10:05

Грумер поделилась секретами, которые избавят от шерсти питомцев в доме

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Пушистый кот потягивается на солнце.
Фото Freepik/freepik
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Грумер и эксперт pet-friendly сообщества «Хвост Ньюс» Наталия Самойлова рассказала «СЭ», как избавиться от шерсти питомцев в доме. «Жить с кошкой, и с собакой тоже, — значит, жить с ее шерстью. Это высказывание верно на 100%, если только ваш питомец не относится к бесшерстным породам», — заявила специалист. Однако способы, уменьшить количество шерсти в доме, есть.

По словам Наталии Самойловой, очень важно подобрать подходящий корм. «Качественное питание обеспечит питомцу яркую, блестящую шерсть, которая не собирается в колтуны, не сыпется постоянно, а также чистую и здоровую кожу. Учитывайте, что после смены корма результат будет заметен только через несколько недель», — подчеркнула грумер. Важно также следить за здоровьем и полноценными физическими нагрузками питомца — любые проблемы отражаются на состоянии шерсти и кожи.

Наталья Самойлова напомнила, что домашних животных необходимо регулярно и тщательно вычесывать и мыть. Эти процедуры уменьшают выпадение шерсти. «Мыть питомца рекомендуется примерно раз в один-два месяца, а вычесывать — раз в одну-две недели», — пояснила эксперт.

В помещении, где постоянно находится питомец, должен быть оптимальный микроклимат, то есть температура и влажность. По словам Наталии Самойловой, это уменьшает электризацию шерсти и ее сухость, она меньше будет летать по дому. «Если питомец категорически против расчесывания, попробуйте специальные варежки для удаления шерсти. Самый простой вариант убрать излишки — обтереть шерсть по направлению роста влажным полотенцем. От колтунов это, конечно, не избавит», — заключила грумер.

Ранее мы рассказывали о самых умных породах собак.

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