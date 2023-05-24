Компания Dove намерена представить женщин в видеоиграх более естественными

Компания Dove начала борьбу за естественную красоту в мире видеоигр. Цель — убрать из них слишком сексуальные женские образы и показать более реалистичные модели. Что и было сделано совместно с производителем видеоигр компанией Epic Games (Fortnite, Gears of War и другие игры) в новом ролике. В центре сюжета девушка супер-герой, которая после эпичной победы над злом «разоблачается» и предстает в самом своем обычном виде: без макияжа, стройнящего костюма и прочей мишуры. Завершается ролик указанием на то, что большое количество девушек-геймеров испытывает проблемы с самооценкой из-за отсутствия идентичных им персонажей.

Также компанией Dove совместно с ассоциацией Women in Games была разработана подборка 3D-моделей с более натурализованными, жизненными образами. Проект получил название — «Библиотека реалистичных женщин».

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