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На концерте в рамках Казанского марафона выступят «Отпетые мошенники»
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:45

1 мин.

На концерте в рамках Казанского марафона выступят «Отпетые мошенники»

Мария Маковей
Автор
Группа «Отпетые мошенники»
Фото Global Look Press
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11 мая на стадионе «Трудовые резервы» в рамках 10-го юбилейного Казанского марафона состоится масштабный концерт, хедлайнером которого станет группа «Отпетые мошенники». Также жителей и гостей Татарстана ждет выступление группы «Мураками», которая исполнила гимн соревнования. Планируется, что артисты выйдут на сцену сразу после Парада наций, который запланирован на 19.00.

Зарегистрироваться для участия в соревновании можно будет с 9 по 11 мая на спортивной выставке марафона, но при наличии свободных слотов.

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