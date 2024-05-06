На концерте в рамках Казанского марафона выступят «Отпетые мошенники»

11 мая на стадионе «Трудовые резервы» в рамках 10-го юбилейного Казанского марафона состоится масштабный концерт, хедлайнером которого станет группа «Отпетые мошенники». Также жителей и гостей Татарстана ждет выступление группы «Мураками», которая исполнила гимн соревнования. Планируется, что артисты выйдут на сцену сразу после Парада наций, который запланирован на 19.00.

Зарегистрироваться для участия в соревновании можно будет с 9 по 11 мая на спортивной выставке марафона, но при наличии свободных слотов.