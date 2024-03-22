Названы самые дешевые направления для отдыха в апреле

В апреле самым бюджетным направлением для отдыха внутри России станет Псков. Об этом пишут «Известия».

Так, перелет в Псков обойдется в 4,5 тысячи рублей в одну сторону, а стоимость жилья — 2,5 тысячи рублей в сутки. На втором месте Тамбов. Придется выложить 4,7 тысячи рублей за авиабилет и 2,7 тысячи рублей за номер в гостинице. Третье место по дешевизне занял Архангельск. До него можно долететь за 6,6 тысячи рублей. Бронь жилья там обойдется в 1,8 тысячи рублей.

Из зарубежных направлений самыми недорогими оказались Белоруссия, Армения и Узбекистан. Цены на авиабилеты в эти страны варьируются от 5 до 13 тысяч рублей, а на гостиницы — от 2,5 до 6 тысяч рублей.