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Названы самые дешевые направления для отдыха в апреле
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:35

1 мин.

Названы самые дешевые направления для отдыха в апреле

Мария Маковей
Автор
Чемодан в аэропорту.
Фото Choreograph/istockphoto.com
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В апреле самым бюджетным направлением для отдыха внутри России станет Псков. Об этом пишут «Известия».

Так, перелет в Псков обойдется в 4,5 тысячи рублей в одну сторону, а стоимость жилья — 2,5 тысячи рублей в сутки. На втором месте Тамбов. Придется выложить 4,7 тысячи рублей за авиабилет и 2,7 тысячи рублей за номер в гостинице. Третье место по дешевизне занял Архангельск. До него можно долететь за 6,6 тысячи рублей. Бронь жилья там обойдется в 1,8 тысячи рублей.

Из зарубежных направлений самыми недорогими оказались Белоруссия, Армения и Узбекистан. Цены на авиабилеты в эти страны варьируются от 5 до 13 тысяч рублей, а на гостиницы — от 2,5 до 6 тысяч рублей.

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