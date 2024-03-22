Врач объяснила, что такое истинная медитация

Врач, специалист по китайской даосской медицине Анна Владимирова считает, что истинная медитация — это погружение в тишину и отключение внутреннего монолога.

«В бодрствующем состоянии вы постоянно о чем-то думаете, то есть метафорически в голове всегда звучит какой-то голос. Что будет, если эта внутренняя речь на время замрет? Это и есть медитация!», — подчеркнула эксперт в беседе с «СЭ».

Также специалист добавила, что различные приложения для медитации из Интернета не имеют ничего общего с истинной восточной практикой. Чаще всего это релаксационные упражнения, где красивый глубокий голос предлагает подумать о чем-то прекрасном.