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Названы самые популярные страны для летнего отдыха
Хобби и развлечения

17 марта, 10:45

1 мин.

Названы самые популярные страны для летнего отдыха

Мария Маковей
Автор
Девушка отправляется в путешествие
Фото macniak/istockphoto.com
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Специалисты сервиса для путешествий OneTwoTrip составили рейтинг стран, в которых россияне хотят побывать летом 2024 года. Лидером летнего топа стала Турция. Ее в период с июня по август хотят посетить более 22% путешественников. Вторую строчку заняла Грузия (18,1%). А на третьем месте оказалась Армения, где этим летом хотят отдохнуть 4,6% путешественников.

Далее в рейтинге расположился Таиланд. Также в пятерку лидеров вошла Италия. Кроме того, россияне не прочь посетить летом Великобританию, Францию, ОАЭ, Абхазию и Испанию, Казахстан, Индонезию, Белоруссию и Китай, Южную Корею, Японию, Вьетнам, Азербайджан, Грецию и Мальдивы, пишут Известия.

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