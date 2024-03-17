Названы самые популярные страны для летнего отдыха

Специалисты сервиса для путешествий OneTwoTrip составили рейтинг стран, в которых россияне хотят побывать летом 2024 года. Лидером летнего топа стала Турция. Ее в период с июня по август хотят посетить более 22% путешественников. Вторую строчку заняла Грузия (18,1%). А на третьем месте оказалась Армения, где этим летом хотят отдохнуть 4,6% путешественников.

Далее в рейтинге расположился Таиланд. Также в пятерку лидеров вошла Италия. Кроме того, россияне не прочь посетить летом Великобританию, Францию, ОАЭ, Абхазию и Испанию, Казахстан, Индонезию, Белоруссию и Китай, Южную Корею, Японию, Вьетнам, Азербайджан, Грецию и Мальдивы, пишут Известия.