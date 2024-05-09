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Педиатр рассказала о пользе работы на даче
Хобби и развлечения

Сегодня, 08:00

1 мин.

Педиатр рассказала о пользе работы на даче

Мария Маковей
Автор
Мальчик в резиновых сапогах и лейкой на даче
Фото Anastasia Dobrusina/istockphoto.com
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Работа на даче помогает бороться с депрессией и стрессом, считает педиатр Лариса Годун. Об этом она заявила в беседе с Life.ru.

По словам врача, работа на свежем воздухе снижает уровень стресса и симптомы проявления депрессии, улучшает когнитивные функции благодаря повышению уровня серотонина и эндорфинов.

«Также физическая активность на свежем воздухе увеличивают уровень витамина D, важного для здоровья костей и иммунитета», — добавила эксперт.

Кроме того, работа на даче положительно влияет на семейные отношения. Она помогает людям укрепить эмоциональную связь, улучшить общение в семье.

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