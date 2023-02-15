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Сегодня, 18:07

Подростки из школы бизнеса подготовят эксклюзивный проект для «СЭ»

Ольга Стрельникова
Фото istockphoto.com
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Совместно с бизнес-школой для подростков detiMBA мы предложили юношам и девушкам от 12 до 20 лет подготовить несколько креативных идей для соцсетей «Спорт-Экспресса». Это задание станет для учеников своего рода выпускным экзаменом. В рамках курса подростки изучали порядка 10 различных трендовых направлений, каждый выбрал нишу по своему желанию, чтобы в конце сделать дипломный кейс.

Новое поколение готово охотно делиться своими идеями и навыками в тех направлениях, в которых они уже действительно опережают своих старших коллег — фото, рилсы, дизайн и прочие актуальные для медиа «фишки». А редакция «СЭ» с радостью предоставит возможность воплотить лучшие креативные решения в жизнь.

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