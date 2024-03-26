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Психолог назвал фразу, которую нельзя говорить близким
Хобби и развлечения

26 марта, 14:30

1 мин.

Психолог назвал фразу, которую нельзя говорить близким

Мария Маковей
Автор
Расстроенная девушка.
Фото Jacob Wackerhausen/istockphoto.com
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Психолог Станислав Самбурский в разговоре с «СЭ» подчеркнул, что фразы «Не выдумывай», «Не ищи проблем там, где их нет», брошенные в адрес близкого человека, могут ранить и обесценить его чувства.

«Каждому человеку важны понимание и поддержка. Всем хочется рассказать о трудностях, спросить совета и быть услышанным. Но в ответ часто слышны подобные фразы. Их говорят зачастую для выражения поддержки, но такие слова звучат как упрек», — говорит эксперт.

Как отметил психолог, когда человек слышит такие слова, он ощущает собственную ничтожность и сильное одиночество. Он начинает сомневаться в собственной адекватности.

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