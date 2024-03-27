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Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:35

1 мин.

Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов

Мария Маковей
Автор
Девушка проходит регистрацию в отеле.
Фото PixelsEffect/istockphoto.com
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Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, по биометрии. Об этом «Известиям» сообщили в секретариате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Такая возможность будет реализована через Единую биометрическую систему (ЕБС). Запуск пилотной версии сервиса запланирован на второе полугодие 2024 года.

Так при заселении туристы будут сами регистрироваться с помощью планшета или терминала самообслуживания. Для подтверждения личности будет достаточно одного взгляда, никакой дополнительной информации не потребуется.

«Сейчас заезд в отель невозможен без паспорта и обращения к сотрудникам на стойке регистрации. Но благодаря биометрии у человека появится альтернатива», — говорится в публикации.

Уточняется, что нововведение должно помочь снизить нагрузку на сотрудников гостиниц и решить проблему очередей на стойках регистрации, что особенно актуально во время массовых мероприятий и туристического сезона.

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