Психолог назвала эффективный метод обучения

Психолог Лилия Шувалова считает, что монотонное изучение одного и того же предмета приводит к потере интереса и мотивации к учебно-познавательной деятельности. Человек становится менее внимательным, страдает его усидчивость, пишет «СЭ».

Поэтому Шувалова рекомендует чередовать изучаемые предметы. В течение дня человеку следует переключаться между изучением разных тем или даже разных дисциплин.

По словам эксперта, такая техника обучения дает лучшие результаты, чем так называемая блокирующая практика, когда человек уделяет время только одной теме, пока не выучит ее целиком.

«Разнообразные дисциплины помогают человеку не только иметь широкий кругозор, но и видеть разные системы подходов к решению проблем», — подытожила психолог.