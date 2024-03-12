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Психолог назвала причины развития трудоголизма
Хобби и развлечения

12 марта, 16:35

1 мин.

Психолог назвала причины развития трудоголизма

Мария Маковей
Автор
Девушка на работе.
Фото Yurii Yarema/istockphoto.com
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Психолог Тамара Белявская считает, что трудоголизм берет свое начало еще в детстве. Поэтому эксперт выделила три основные причины его развития. Первая из них — родители-перфекционисты или эмоционально холодные родители, которые развили в ребенке зависимость от одобрения. По словам специалиста, от таких мам и пап сложно получить похвалу, поэтому человек ощущает, что его старания не ценятся.

Вторая причина — ребенок рос в семье с достатком ниже среднего. Ему часто приходилось слышать фразы «это дорого» и «мы не можем себе этого позволить». Повзрослев, он выбирает путь достатка и трудолюбия.

К третьей причине психолог отнесла с детства низкую самооценку и отсутствие личных границ. Такие взрослые люди теперь ждут комплименты уже не от родителей, а от начальника, передает «СЭ».

«Однако есть еще одна распространенная причина — бегство от проблем. Например, человек уходит с головой в работу, игнорируя сложности в личных отношениях. Психике проще «спрятать голову в песок», чем решать проблемы», — заключила Белявская.

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