Психолог назвала способы привить ребенку бизнес-мышление

Бизнес-психолог, коуч и многодетная мама Юлия Керецман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как привить детям навыки бизнес-мышления. «Прививая своему ребенку бизнес-мышление, вы не только мотивируете его на грамотную постановку задач и достижение намеченных целей, но и напрямую влияете на его будущие успехи», — пояснила специалист. Для ребенка важно сделать этот процесс простым и увлекательным. Начать можно с основ планирования и тайм-менеджмента — ключевых навыков бизнеса и любой успешной деятельности. «Учите ребенка правильно устанавливать цели, планировать задачи и время, необходимое на их выполнение. Составьте вместе еженедельное расписание домашних дел. Регулярно сверяясь со списком, ребенок приучится к самодисциплине и почувствует ответственность», — подчеркнула психолог.

Не менее важна в современном мире финансовая грамотность. Без умения управлять финансами даже самое успешное поначалу дело может обернуться неудачей. «Научите ребенка осознавать ценность денег, управлять личными финансами и понимать основы инвестирования. Вы можете придумать систему, в рамках которой ребенок будет зарабатывать карманные деньги, выполняя поставленные перед ним задачи. Потратить их он сможет на то, что пожелает», — предложила Юлия Керецман. По ее словам, ребенку важно принимать самостоятельные решения. Это дает возможность почувствовать ответственность и проявить креативность, аналитическое мышление и навыки лидера. «При этом вы как родитель должны стараться прислушиваться к предлагаемым им решениям и демонстрировать свою заинтересованность», — пояснила эксперт.

В бизнесе не обойтись и без творческих навыков. Они помогают находить новые неочевидные решения различных вопросов. «Стимулируйте ребенка заниматься творчеством, будь то рисование, музыка, танцы или любое другое увлечение, которое ему интересно. Так вы поможете ему развить воображение и находчивость. Если вы заметили, что ребенок придумал некий проект, дайте ему возможность осуществить задумку и проявите поддержку», — подчеркнула специалист. Также Юлия Керецман отметила, что для развития бизнес-мышления у ребенка можно использовать игры, в которых он создает свое дело и принимает управленческие решения, или симуляторы, демонстрирующие основы инвестирования и управления финансами. «Все эти навыки помогут вашему ребенку не только в будущем построить успешный бизнес, но и повысить качество жизни в целом. Родителям важно понимать, что развитие бизнес-мышления у детей должно происходить постепенно и не становиться навязчивой идеей. Ведь главное — это ваша любовь, забота и внимание», — подытожила Юлия Керецман.

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