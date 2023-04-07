Зоопсихолог назвала топ-3 пород собак для семей с детьми

Зоопсихолог Дарья Нойкина специально для «СЭ» рассказала, какие породы собак лучше всего подойдут для семей, в которых есть дети. «Расхожее мнение, что для семьи с ребенком нужна маленькая собака — заблуждение. Мотивировано оно тем, что такое животное якобы не причинит вреда и даже если укусит, то не сильно. В действительности, в семье с ребенком, тем более маленьким, собака должна быть достаточно крупной, уравновешенной и послушной», — пояснила специалист. Крупной собаке ребенок не причинит вреда по неосторожности. Послушным питомцем можно управлять. А уравновешенность необходима, чтобы собака не лаяла без нужды, не кусала и не нападала на ребенка.

Традиционно пригодными для жизни в семьях с детьми, по словам Дарьи Нойкиной, считаются породы: лабрадор-ретривер, золотистый ретривер и английский бульдог. Лабрадор-ретривер — одна из наиболее сообразительных пород с устойчивой психикой, которая отлично контактирует с человеком. «Эта собака с удовольствием проводит время с детьми, не реагирует на громкие крики, неаккуратные прикосновения и с удовольствием играет с ними. Она позволяет себя тискать и гладить до тех пор, пока ребенку не надоест», — рассказала эксперт.

С лабрадором-ретривером часто путают золотого ретривера, но между ними есть даже внешняя разница. Хотя обе породы подойдут для семей с детьми. «Золотой ретривер общителен, энергичен, хорошо поддается воспитанию, не склонен к агрессии и активно используется в качестве собак-терапевтов. Он подойдет для детей любого возраста, поскольку обладает необычайным терпением», — подчеркнула Дарья Нойкина.

Завершает тройку английский бульдог. Несмотря на свою брутальную внешность, эта порода давно уже утратила бойцовские качества и теперь считается отличным компаньоном. «Нынешние представители породы неагрессивны. Теперь это ласковые и ленивые собаки, которые с удовольствием предаются пассивному отдыху со своим хозяином. И пускай «англичанин» не будет в восторге от длительных игр с детьми, зато уж точно не укусит», — отметила зоопсихолог.

Не стоит забывать, что какой бы уравновешенной, толерантной к детям и общительной порода не считалась, индивидуальные особенности и воспитание конкретной собаки никто не отменял. «Поэтому если вы серьезно задумались о том, чтобы завести в семье с детьми собаку, лучше всего обратиться к кинологу или зоопсихологу за помощью», — резюмировала Дарья Нойкина.

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