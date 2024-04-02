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Психолог объяснила, почему не получается донести мысли до собеседника
Хобби и развлечения

2 апреля, 19:45

1 мин.

Психолог объяснила, почему не получается донести мысли до собеседника

Мария Маковей
Автор
Девушка стесняется говорить.
Фото fizkes/istockphoto.com
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Психолог, коуч и тренер по развитию и достижению целей Светлана Дьяконова считает, что есть несколько причин того, почему человек не может донести свои мысли до собеседника.

Первая причина — это недостаточное количество практики и знаний, вторая — слишком эмоциональная речь, которая плохо воспринимается собеседником. И третья причина — стеснение, человеку просто не хватает уверенности в себе, передает «СЭ».

«Если человек стесняется, то он внутренне напряжен и несвободен. Поэтому, прежде чем учиться правильно выстраивать коммуникацию с окружающими, важно учиться расслабляться», — заключила эксперт.

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