Психолог ответила, как подавленные эмоции влияют на здоровье

Психолог, лайф-коуч Виктория Волк уверена, что у каждого человека есть свои триггерные ситуации, которые провоцируют определенные болезни. По ее словам, организм сам выбирает «слабое место», чтобы дать сигнал об обострении внутреннего конфликта. Например, стресс может вызвать дерматит.

«Наиболее яркие психосоматические проявления характерны для людей, зацикленных на позитивном мышлении. Сторонясь негатива, человек выпадает из объективной реальности и «заболевает» от каждой «неправильной» мысли», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».

Также психолог предупредила, что эмоции не всегда провоцируют болезни, они могут быть их симптомами. Например, повышенная тревожность часто бывает связана с эндокринными нарушениями.

Однако списывать все на психосоматику специалист не рекомендует. Так как на самочувствие человека влияют многие факторы, в том числе генетика и исходный уровень здоровья.