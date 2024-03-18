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Психолог перечислил признаки коучей-мошенников
Хобби и развлечения

18 марта, 17:10

1 мин.

Психолог перечислил признаки коучей-мошенников

Мария Маковей
Автор
Девушка-коуч ведет занятие.
Фото Viorel Kurnosov/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» психолог Михаил Кондратьев назвал признаки, которые помогут выявить псевдокоуча.

Первое, на что советует обратить внимание эксперт, это гарантия быстрого результата. Второй признак — отсутствие отзывов. Коуч, который действительно работает, не будет скрывать мнение своих клиентов.

Третий сигнал — сокрытие образования и опыта. Также не стоит выбирать специалиста только по красивому лендингу и профилю в социальных сетях.

«Еще я бы не стал доверять работу с психикой людям, которые измеряют свою эффективность числом контрактов или объемом заработанного», — добавил Кондратьев.

Кроме того, перед началом работы с коучем психолог рекомендует заострить внимание на заключении договора, так как он определяет зону ответственности специалиста, обязательства по оплате и другие важные моменты.

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