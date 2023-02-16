Психолог рассказала о 5 полезных свойствах видеоигр для детей

Психолог Дарья Захарова специально для «СЭ» рассказала, чем могут быть полезны видеоигры для ребенка. Как отметила специалист, к положительным сторонам геймерства можно отнести развитие реакции и скорости принятия решений. «Многие игры направлены на то, чтобы действовать быстро», — пояснила Дарья Захарова. Возможность проходить уровни заново, по ее словам, дает ребенку важное ощущение, что многое решаемо, и снижает страх ошибиться в реальной жизни.

Также видеоигры способствуют познанию нового, желанию двигаться дальше и достигать своей цели. В случае с играми по сети они развивают коммуникативные навыки в команде и учат решать споры. «Видеоигры — это безопасное пространство для высвобождения агрессии, снижающее для подростков риск выплеснуть негативные эмоции на близких», — заключила Дарья Захарова.

В чем может быть вред видеоигр и нужно ли запрещать их детям, читайте в полной версии материала в «СЭ».