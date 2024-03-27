В некоторых регионах России начали появляться снежные блохи

В Тульскую область снова могут вернуться снежные блохи. Насекомые уже оккупировали городские округа и заставили понервничать жителей соседнего Подмосковья, пишет телеканал «Первый Тульский».

Глетчерные блохи — членистоногие из класса ногохвосток, сбиваются в черные движущиеся пятна и оседают на талом снегу. Длина насекомых не превышает двух миллиметров, но перемещаются они большими кучками, поэтому их легко заметить. Для человека, растений и животных членистоногие не опасны. Даже наоборот, снежные блохи очень полезны — они утилизируют остатки растений и палую листву.

Примечательно, что еще в 2016 году снежные блохи прославились на весь интернет. Сюжет «Первого Тульского» про насекомых набрал больше 5,6 миллиона просмотров, а фраза пенсионерки «Страшно, очень страшно. Мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое» стала мемом.