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Снежные блохи: чем опасны, почему появляются, где обитают
Хобби и развлечения

27 марта, 16:00

1 мин.

В некоторых регионах России начали появляться снежные блохи

Мария Маковей
Автор
Снежные блохи на талом снегу.
Фото телеканал «Первый Тульский»
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В Тульскую область снова могут вернуться снежные блохи. Насекомые уже оккупировали городские округа и заставили понервничать жителей соседнего Подмосковья, пишет телеканал «Первый Тульский».

Глетчерные блохи — членистоногие из класса ногохвосток, сбиваются в черные движущиеся пятна и оседают на талом снегу. Длина насекомых не превышает двух миллиметров, но перемещаются они большими кучками, поэтому их легко заметить. Для человека, растений и животных членистоногие не опасны. Даже наоборот, снежные блохи очень полезны — они утилизируют остатки растений и палую листву.

Примечательно, что еще в 2016 году снежные блохи прославились на весь интернет. Сюжет «Первого Тульского» про насекомых набрал больше 5,6 миллиона просмотров, а фраза пенсионерки «Страшно, очень страшно. Мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое» стала мемом.

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