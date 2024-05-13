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Самый масштабный полумарафон «ЗаБег.РФ» стартует уже на этой неделе
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:35

1 мин.

Самый масштабный полумарафон «ЗаБег.РФ» стартует уже на этой неделе

Мария Маковей
Автор
Фото из социальных сетей «Забег. РФ»
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19 мая 2024 года во всех регионах России стартует главный полумарафон страны с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». В этом году география проведения соревнования охватит еще 14 стран: Китай, Бразилию, Египет, Сербию, Белоруссию, Бахрейн, Катар, Камерун, Непал, Киргизию, Армению, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Полумарафон пройдет на четырех дистанциях разной сложности: 1 км, ПСБ 5 км, 10 км или 21,1 км. Стать участником может любой желающий от 6 лет.

«Для меня «ЗаБег.РФ» (One Run) — это одно из самых значимых мероприятий. В этом году с нами бежит рекордное количество участников, почти во всех городах солд-ауты, а география мероприятия за рубежом расширилась еще больше — на 15 стран! В России также появились новые города: Элиста, Барнаул. Мы показываем самый высокий уровень организации, а тысячи новых участников загораются идеей бежать свою дистанцию вместе с нами, со всей страной и даже миром. И, конечно, это классная идея открыть для себя новую страну или город», — прокомментировала руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» (One Run) Ксения Шойгу.

При этом в каждой стране маршрут забега проходит через уникальные места. Например, спортсмены из Египта будут соревноваться на фоне знаменитых пирамид, а в столице Бразилии старт будет дан от Esplanada dos Ministros — центрального района города, где расположены ряд музеев, скульптур и главный флаг страны.

Зарегистрироваться и узнать подробнее о международном забеге можно на сайте.

Развлечения
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