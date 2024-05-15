Турагент рассказала, как сэкономить на авиабилетах

Туристический агент Татьяна Хусаинова советует бронировать авиабилеты заранее, чтобы сэкономить на их стоимости.

Также эксперт рекомендует при поиске билетов на самолет в другую страну изменить в настройках на сайте авиакомпании страну и валюту. Так вы перехитрите сервис и сможете найти выгодные предложения от местных перевозчиков.

«Многие авиакомпании предоставляют скидки, начиная с воскресенья и заканчивая понедельником. Занявшись поиском билетов заранее, вы сможете выбрать не просто удобный, но и наиболее бюджетный вариант», — приводит слова специалиста «СЭ».

Кроме того, Хусаинова советует обращать внимание на ранжирование времени суток. По ее словам, перелеты утром и днем стоят дороже, тогда как вечерний или ночной перелет может стоить в два раза дешевле.