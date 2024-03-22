Стартовал отбор на чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике

По всей России начался отбор на чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике. В нем принимает участие свыше 5 тысяч спортсменов разных возрастов. Свои навыки они могут продемонстрировать в официальных международных категориях: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа, а также в категориях, дополнительно разработанных ФФАР.

«Конкуренция, с которой сталкиваются атлеты во время отборочных состязаний, сопоставима с крупнейшими международными стартами. Отборочные соревнования важны для спортсменов и тем, что на них отрабатывается конкурсная программа, а также выполняются нормы спортивных разрядов», — сказала Татьяна Полухина, президент Федерации фитнес-аэробики России (ФФАР).

В этом году впервые участниками чемпионата и первенства России станут любительские команды фитнес-клубов. Эта инициатива должна наладить взаимодействие между профессиональной фитнес-аэробикой и массовым любительским спортом.

Заключительный этап состязаний пройдет с 6 по 12 апреля в Москве. В рамках чемпионата мастерство покажут профессиональные и любительские команды, занявшие призовые места на уровне округов.