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Сегодня, 19:45

Ученые работают над созданием искусственного интеллекта, который будет понимать речь животных

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/artphotostudio
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Профессор канадского Университета Британской Колумбии и научный сотрудник Гарвардского института перспективных исследований Рэдклиффа в США Карен Баккер в интервью научному порталу Scientific American рассказала о том, что ученые работают над созданием переводчика для общения с животными. ИИ уже смодулировал сигналы, понятные египетским фруктовым летучим мышам, у которых в арсенале более 15 тысяч звуков. Как выяснилось, они спорят из-за еды и даже имеют свои имена.

Раннее группа ученых во главе с Тимом Ландграфом испытала робопчелу. Она не только проникла в улей, но и раздавала команды живым насекомым, которым те подчинялись.

Как отметила Карен Баккер, имеющиеся наработки в будущем позволят приручить диких животных и помогут взаимодействовать с различными видами и популяциями. Так, можно будет предупредить пчел о загрязненных пестицидами территориях и указать им на безопасные участки.

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