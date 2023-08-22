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Сегодня, 13:10

Врач рассказала, на каких собак бывает аллергия

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Собака машет лапой.
Фото Freepik/bublikhaus
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13 июля на портале PN рассказали, какие породы собак лучше всего подойдут пенсионерам, а также одиноким людям. Как отмечает издание, это ши-тцу, мопс и бишон фризе.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, стоит ли заводить собаку, если у вас аллергия. «Увы, гипоаллергенных собак (и кошек тоже) не бывает, но аллергия может быть на определенную породу, а не на всех собак. Аллергик может реагировать даже на помещение, где раньше жило животное», — заявила специалист.

Также Наталья Перова отметила, что чем старше животное, тем сильнее аллергия на него. При этом самцы более аллергенны, чем самки, но уменьшить аллергенность поможет кастрация.

Ранее, 7 апреля, мы рассказывали о породах собак для семей с детьми.

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