Большой теннис для детей: все, что нужно знать

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Теннис популярен не только среди взрослых, но и среди детей. Некоторые родители приводят ребенка в теннисную секцию с целью вырастить чемпиона с самых юных лет. Другие — чтобы обеспечить физическую активность и интересное времяпровождение. В любом случае, теннис — очень полезное занятие. Подробнее об этом рассказала сертифицированный тренер по теннису Вера Венедиктова.
Оптимальный возраст для того, чтобы начать заниматься теннисом — пять-шесть лет. Однако многие родители приводят детей уже в три года, такое тоже приемлемо. Малыши начинают ходить в первую группу: они занимаются с родителями — сначала упражнение выполняет папа или мама, затем какие-то действия совершает ребенок. Со временем его начинают тренировать по международной программе 10S. В ней он уже самостоятельно выполняет упражнения.
Занятия теннисом могут быть не только с целью вырастить чемпиона, но и чтобы улучшить физические показатели. К примеру, теннис:
улучшает физическую форму и координацию;
развивает моторику и баланс;
повышает выносливость и гибкость;
положительно влияет на зрение.
Когда ты смотришь на мяч, он то приближается, то отдаляется, что положительно сказывается на зрении. Ты все время должен контровать удаляющийся и приближающийся предмет.Вера ВенедиктоваСертифицированный тренер по теннису
Теннис — сложно координационный вид спорта. Нужно владеть руками и ногами, всем телом, совмещая все это с контролем предметов, ракетки и мяча. Это требует хорошей координации и чувства баланса, выносливости, ловкости и силы. На развитие этих качеств дается много упражнений.
Когда, например, ребенок в детстве занимался теннисом, потом по каким-то причинам ушел в другую сферу деятельности и уже взрослым приходит на тренировку, это видно сразу. У него все очень быстро получается. Когда ребенок приходит маленьким, мы начинаем с самых простых вещей, как кажется на первый взгляд, но через некоторое время он очень сильно отличается от сверстников по многим показателям. Он более координирован, собран.Вера ВенедиктоваСертифицированный тренер по теннису
Вред появляется, когда ребенок получает слишком большую нагрузку. Такое может быть в двух случаях: когда родители хотят от него больших спортивных достижений или когда с малышом работает неграмотный тренер, который дает задания, неподходящие по возрасту.
С занятиями теннисом дети развиваются правильно и гармонично. Я вижу вред только в случае излишней нагрузки. Она приводит к физической и психоэмоциональной усталости. Через некоторое время ребенок уже ненавидит этот спорт.Вера ВенедиктоваСертифицированный тренер по теннису
Многое зависит от возраста ребенка и цели занятий. Если важно просто научиться играть в теннис и получать от этого процесса удовольствие, укреплять здоровье, то подойдут, например, занятия в оздоровительной группе три раза в неделю по часу-полтора. Если цели более серьезные, одних только тренировок в группе или индивидуально с тренером будет недостаточно — необходимо их правильно совмещать в разное время.
Когда ребенок растет, соотношение индивидуальных и групповых занятий меняется. На раннем этапе преимущественны групповые тренировки. Потом потихоньку добавляется индивидуальная тренировка, потом две, дальше три и так далее. Со временем, если ребенок растет в спортивном направлении, у него появляется и тренер, и спарринг-партнер, и вот уже целая команда создается вокруг одного спортсмена.Вера ВенедиктоваСертифицированный тренер по теннису
Как и в любом виде спорта, в теннисе могут быть противопоказания по здоровью. Поэтому перед тем, как начать заниматься, важно пройти полное обследование у врача. Оно обязательно должно включать ЭКГ и УЗИ сердца, поскольку заболевания сердечно-сосудистой системы могут стать одной из главных причин, которая не позволит заниматься спортом. Если цель — оздоровление, то исключительно с разрешения врача. Это касается и любых других заболеваний. Помешать занятиям теннисом могут также заболевания опорно-двигательного аппарата. В любом случае необходима консультация и осмотр у врача-педиатра.
Экипировка для детей не сильно отличается от той, которой пользуются взрослые. Раньше она абсолютно ничем не отличалась — одни и те же ракетки, одни и те же мячи. Сейчас индустрия активно развивается, и для удобства молодых спортсменов многое упрощается, подгоняется в соответствии с их возрастом, ростом, весом.
Для новичка понадобятся:
Детские ракетки делятся по росту и весу. Самые маленькие ракетки имеют размер 17 см, 19 см, 21 см и 23 см. Промежуточные варианты есть, но их используют редко, потому что дети растут очень быстро. Определенно важен размер, ручка и баланс, поэтому ракетка, как и все прочее, подбирается индивидуально в специализированных теннисных магазинах. Цены на ракетки начинаются с 3500 рублей и могут достигать 30 тысяч.
Чтобы избежать всевозможных травм важно подобрать правильную обувь, в которой нога будет хорошо зафиксирована. Обычные спортивные тапочки, кеды, а также кроссовки для бега не подойдут. Лучше выбирать модели с низкой и светлой подошвой и на шнуровке. Обувь нужно приобретать в специализированных магазинах, там же найдутся и правильные носки — обычные тоже не подойдут и могут быть травмоопасны.
Одежда может быть любой подходящей: футболка, шорты, спортивное платье. Главное — проверяйте качество ткани. Материал должен быть «дышащим» и хорошо впитывать пот.
Мячи — важный аксессуар. В первую очередь, они должны быть износостойкими и иметь определенное давление внутри. Цена на комплект может начинаться примерно с 600 рублей. Мячи по 10-20 рублей не подходят для игры.
Виброгасители для ракеток и рюкзаки не только удобны, но и могут быть в любом дизайне по желанию заказчика, что для детей немаловажно. В рюкзаках есть отделения под кроссовки, одежду, ракетку, множество карманов.
Напульсник (один или два) пригодится, чтобы убирать пот с лица.
Лучше всего отправиться в Академию тенниса, теннисную школу или центр, СДЮШОР. Принципиально важен тренерский состав: кто ведет эту школу, старший тренер и другие тренеры, какая у них квалификация. Определиться помогут актуальные отзывы тех, кто там учится. Если есть возможность, можно посетить пробную тренировку.
При выборе тренера обратите внимание на:
его образование — педагогическое обязательно (хотя бы курсы, помимо высшего в спортивном направлении);
наличие сертификатов Федерации тенниса;
посещает ли он семинары и конференции (там тренеры развиваются и узнают много важного для своих подопечных);
опыт работы;
отзывы о нем;
успехи подопечных.
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