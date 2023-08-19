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Сегодня, 07:00

Что посмотреть в Нижнем Новгороде за выходные

Варвара Скобелева
Филолог, лингвист
Влада Занозина
Профессиональный экскурсовод
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Ночной Нижний Новгород
Фото istockphoto.com
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Одни едут в Нижний Новгород, чтобы почувствовать атмосферу древнего купеческого города, увидеть памятники церковной архитектуры и посетить уникальные усадьбы, где жили одни из самых заметных и талантливых людей прошлых столетий. Другие хотят попробовать все настойки в местных барах, увидеть знаменитые нижегородские граффити и погулять с друзьями по набережным на закате. А кто-то совмещает и то, и другое. В любом случае, мало кому удается уехать из Нижнего, не влюбившись в этот город.

Для тех, кому только предстоит знакомство с одним из самых древних городов России, мы подготовили маршрут по главным (и не совсем) достопримечательностям.

Нижегородский Кремль и центральные улицы

Как бы ни хотелось быть оригинальными, но не упомянуть Кремль в маршруте по Нижнему Новгороду было бы нечестно: это уникальная постройка с обзорной площадкой и видом на слияние Оки и Волги, Почаинский овраг и площадь Народного единства.

Нижний Новгород
Фото istockphoto.com

Кремль в Нижнем Новгороде ни разу не был захвачен врагами: 13 боевых башен соединены толстыми кирпичными стенами, вокруг которых вырыт глубокий ров. Сегодня туристы могут побывать не только в башнях, но и в самих стенах крепости. А еще летом на территории Кремля можно полежать на газоне, расстелив плед, а после пообедать в небольшом уютном кафе в музейном комплексе «Арсенал».

Приехав в Нижний Новгород, стоит в первую очередь посетить Кремль, погулять по Большой Покровской и Рождественской улицам, а также побывать на набережных. В городе целых две реки, поэтому набережных много и хочется увидеть их все. Лучше всего делать это вечером: Нижний Новгород не зря называют «Столицей закатов». Это такое красивое приятное кино, которое показывают в городе каждый вечер.
Влада Занозина
Профессиональный экскурсовод

Пакгаузы на Стрелке

Стрелка — острый мыс, образованный слиянием Оки и Волги. Раньше здесь проходила Нижегородская ярмарка: со всех концов страны и из-за рубежа к речному порту стекались товарные суда. Сейчас же это облагороженная территория, где приятно гулять.

Стрелка в Нижнем Новгороде
Фото Игорь Иванов

Кроме того, на Стрелке расположены пакгаузы, металлические конструкции павильонов центрального здания всероссийских выставок 1882 и 1896 годов. Летом 2022 года в пакгаузах открыли концертный зал и галерею.

Фото nizhny800.ru
Если хочется совместить приятное с очень приятным, стоит отслеживать афишу спектаклей и концертов в пакгаузе. Это красивое место с очень интересной сценой, секрет которой путешественники смогут оценить сами, если окажутся там.
Влада Занозина
Профессиональный экскурсовод
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Прогулки по воде

Речные променады позволяют туристам оценить Нижний Новгород с необычного ракурса. Город с воды смотрится очень красиво и величественно.

Фото istockphoto.com

Кроме того, можно отправиться на экскурсию в соседние города — например, в Чкаловск или Макарьево. А на катере с подводными крыльями «Валдай» можно быстро добраться до Городца, прославившегося своими деревянными домами и пряниками.

Река Ока в Нижнем Новгороде
Фото istockphoto.com

Еще один вариант речного маршрута — круиз до Шуховской башни на Оке, ценнейшей высотной конструкции инженера Владимира Шухова, который также спроектировал телебашню на Шаболовке.

Если хочется водных приключений, можно арендовать сапы и сделать круг по реке. Это отличная идея на случай жаркой погоды.
Влада Занозина
Профессиональный экскурсовод

Заповедные кварталы

Заповедные кварталы — это возрожденный деревянный квартал в исторической части Нижнего Новгорода в границах улиц Новая-Короленко-Славянская-Студеная. Реновацией этого района занимается сообщество исследователей: они проводят экскурсии для взрослых и детей, показывают кино под открытым небом, устраивают чаепития и воспроизводят атмосферу Российской империи XIX века.

Заповедные кварталы.
Фото zkvartaly.ru

В этом квартале когда-то жили Горький и Короленко, здесь бывали Чехов, Немирович-Данченко и Леонид Андреев. Исследователи занимаются реставрацией деревянных домов, благоустраивают усадебные сады и восстанавливают исторические детали.

В квартале туристы могут посетить, например, бесплатные субботние концерты в рамках оперного фестиваля «Шаляпин на балконе». Создатели проекта каждую неделю приглашают оперные голоса воспроизвести атмосферу начала XX века, когда дом на улице Короленко был притяжением творческой интеллигенции, а под балконом часто собирались люди, чтобы послушать пение Шаляпина.

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