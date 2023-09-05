Куда поехать за впечатлениями этой осенью? 5 фестивалей в российских городах

Если для вас сентябрь тоже знаменует начало чего-то нового и интересного, почему бы не запомнить его, отправившись в приключение? Тем более что ехать далеко и не надо — в России в начале осени проходят разные праздники и фестивали, на которых можно классно провести время. Выбрали пять из них и рассказали, как до них добраться и чего ожидать.

Москва: День города

Когда: 9-10 сентября

Как добраться: в столицу из каждого крупного города России ездят поезда или летают самолеты, а при желании можно добраться и на рейсовом автобусе.

Фото Комсомольская правда, Global Look Press

Свой день рождения Москва каждый год отмечает с размахом, даже если дата не круглая — в этом году, например, городу исполняется 876 лет. Традиционно в начале сентября в столице проходят концерты, ярмарки и выставки, а вечер обязательно завершается салютом.

Откроется праздник в субботу, 9 сентября, в 12.00 в парке «Зарядье», в концертном зале которого состоится торжественный концерт классической музыки. А дальше можно идти куда глаза глядят — практически на каждой крупной улице или площади вас ждет что-нибудь интересное. Или отправляйтесь в один из парков: везде подготовлены специальные шоу-программы с ярмарками и гуляниями. Еще обещают парад водного транспорта по Москве-реке и парад исторических трамваев по маршруту от депо имени Н. Э. Баумана до Останкино и обратно. В Лужниках пройдет Урбанистический форум, в Музее Москвы — фестиваль «Мосвинтаж», а во Дворце пионеров на Воробьевых горах — праздник «Москва детская».

Петергоф: осенний праздник фонтанов

Когда: 22-23 сентября

Как добраться: от Петербурга до Петергофа около 30 км, которые легко преодолеть на автомобиле. Также можно добраться до Петергофа на электричке с Балтийского вокзала (станция метро «Балтийская»), доехать до станции Новый Петергоф, а оттуда либо пройти до Нижнего парка 3 км пешком, либо доехать на автобусе.

Фото Татьяна Браславская / Russian Look, Global Look Press

Осенний праздник фонтанов в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» посещают тысячи гостей. И неудивительно: тут настолько красиво и масштабно, что праздник включен в список чудес Санкт-Петербурга — наряду с белыми ночами, Эрмитажем, Исаакиевским собором и «Алыми парусами».

Каждый год тут организуют интересные программы и мероприятия. Обычно праздник посвящают важным событиям, и в 2023-м, который объявлен годом педагога и наставника, обещают показать мультимедийный спектакль «Наследники», который раскроет эту тему. Представление начинается в 21.00 и проходит на Большом каскаде в Нижнем парке.

Краснодарский край: фестиваль культуры «Казачья слава»

Когда: 23 сентября.

Как добраться: выставочный комплекс «Атамань» находится в станице Тамань Краснодарского края. Доехать туда можно на рейсовых автобусах или личном автомобиле из Краснодара, Анапы или Новороссийска.

Фото Владимир Сидорополев, Global Look Press

Кубанский фестиваль традиционной народной культуры проходит в этнокомплексе в станице Тамань каждый год. В эти дни тут выступают настоящие казаки из окрестных селений: пляшут, поют и демонстрируют искусство верховой езды. А на каждом подворье комплекса гостей угощают местными блюдами, знакомят с бытом и историей казачества. В общем, отличная возможность насладиться кубанским колоритом и познакомиться с этой необычной культурой.

Сама «Атамань» тоже стоит того, чтобы сюда приехать — причем не только в дни фестиваля. Это этномузей под открытым небом, где воссоздан облик обычной казачьей станицы XIX-XX веков. Вдоль улочек стоят подворья и хаты, а казаки и казачки в национальных одеждах радушно приветствуют гостей и предлагают посмотреть, как они живут. Можно также зайти в гончарную мастерскую или в кузницу и поучаствовать в интересных мастер-классах.

Елец: фестиваль «Антоновские яблоки»

Когда: 23-24 сентября.

Как добраться: быстрее всего ехать из Москвы на машине — расстояние в 360 км можно преодолеть за 4 часа 30 минут. Если рассматриваете общественный транспорт, хороший вариант — сесть на поезд, тогда на месте будете через 8 часов 10 минут. Билет в одну сторону обойдется от 1900 рублей.

Фото Администрация городского округа город Елец, Соцсети

Этот симпатичный провинциальный городок, в котором вы словно попадаете в эпоху конца XIX и начала XX века, и без того прекрасен осенью: деревья окрашиваются в золото, над крышами вьется печной дымок, а в воздухе стоит аромат яблочных пирогов. Но эту красоту каждый год подчеркивают на фестивале «Антоновские яблоки», который в сентябре 2023-го пройдет уже в девятый раз.

Событие посвящается творчеству Ивана Бунина, литературно-мемориальный музей которого находится в Ельце. Гостей ждет конкурс-дефиле исторических костюмов, вечер романсов, уроки живописи и интересные мастер-классы по традиционным ремеслам. А еще можно гулять по украшенным улицам, разглядывать товары на ярмарочных рядах и участвовать в веселых конкурсах. Малышей ждут в Детском парке: там их будут катать на библиомобиле и развлекать анимацией.

Село Константиново, Рязанская область: Всероссийский Есенинский праздник поэзии

Когда: 30 сентября — 1 октября

Как добраться: общественным транспортом удобно ехать на экспрессе до Рязани (отправляется с Казанского вокзала), а после пересесть на автобус или маршрутку № 132. Или ехать на машине — путь в 190 км займет около 3 часов 40 минут.

Фото Александр Черных, Global Look Press

В селе Константинове, где жил великий русский поэт Сергей Есенин, его день рождения отмечают каждый год. Правда, праздник проводят не 3 октября, а в ближайшие к дате выходные — зато с размахом. Программа каждый раз обширная, и хотя для этого года ее пока не выложили, можно с уверенностью утверждать, что гостей ждет традиционная ярмарка, театрализованные представления и выставки. Кроме того, любой желающий может выйти на сцену, чтобы прочитать любимое стихотворение поэта. А главное событие — концерт солистов и творческих коллективов, которые съезжаются со всей России, чтобы исполнить народные песни и романсы на стихи Есенина.

А еще в конце сентября в Константинове и окрестностях стоит красивейшая золотая осень. Можно погулять, перекусить в чайной, полюбоваться на церковь, а потом обойти все здания музея-заповедника — в него входит дом родителей поэта, земская школа и дом священника.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!