Как правильно ухаживать за бородой? Советы профессионального барбера

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Многие мужчины предпочитают отказываться от ежедневного бритья и отращивают бороду. Сегодня можно встретить разные варианты: от классической недельной щетины и полноценных усов до необычных фигурных стрижек.
Вместе с профессиональным барбером Рустемом Гараевым рассказываем, как правильно ухаживать за бородой, чтобы она выглядела аккуратно.
Забота о бороде начинается с ее очищения. Важно ежедневно мыть лицо и бороду, чтобы удалить:
Основное правило очищения — выбор подходящего средства. Обычное мыло не подходит, оно сделает волоски жесткими и секущимися. Выбирайте специальное очищающее средство для бороды в соответствии с типом кожи:
А при наличии перхоти подойдут средства с цинком.
Нанесите очищающее средство и вотрите его в бороду и кожу. Если используете лечебный продукт, оставьте его на несколько минут, прежде чем смыть. Тщательно промойте бороду теплой водой, чтобы удалить остатки шампуня.
Не сушите бороду феном, а промокните сухим полотенцем по направлению сверху вниз. Борода, как и другие волосы на голове и теле, легко впитывает запахи и служит благоприятной средой для размножения бактерий. Мыть бороду необходимо 1-2 раза в день.
Борода требует регулярного расчесывания. Используйте специальную расческу для бороды из натуральной щетины. Такой инструмент:
Кроме того, специальная расческая подходит для равномерного распределения масла для бороды.
Регулярное расчесывание стимулирует волоски у корней, ускоряя их рост. Помните о важных правилах:
Чем смазывать бороду в домашних условиях? В этом деле лучшее средство — масло для бороды. Оно смягчает волоски, делает их более гладкими, послушными, блестящими, а также предотвращает появление секущихся кончиков, перхоти, сухости и раздражения кожи.
Применять продукт нужно так:
Если борода длинная и непослушная, следует отказаться от масла в пользу более густого бальзама. В нем кроме увлажняющих масел имеется натуральный пчелиный воск, который надежно фиксирует волоски.
Короткой считается борода с волосками длиной до 5 мм. Равномерная длина, четкая форма и уход за кожей — главные ориентиры.
Основные правила по уходу:
Борода и усы требуют особого внимания и регулярного ухода. Очищение, расчесывание и укладка, стрижка и увлажнение сделают растительность на лице здоровой и привлекательной на вид.
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