Как правильно ухаживать за бородой? Советы профессионального барбера

Многие мужчины предпочитают отказываться от ежедневного бритья и отращивают бороду. Сегодня можно встретить разные варианты: от классической недельной щетины и полноценных усов до необычных фигурных стрижек.

Вместе с профессиональным барбером Рустемом Гараевым рассказываем, как правильно ухаживать за бородой, чтобы она выглядела аккуратно.

Мойте бороду каждый день

Забота о бороде начинается с ее очищения. Важно ежедневно мыть лицо и бороду, чтобы удалить:

грязь;

кожный жир;

микрочастицы пищи;

микробы;

омертвевшие клетки.

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Основное правило очищения — выбор подходящего средства. Обычное мыло не подходит, оно сделает волоски жесткими и секущимися. Выбирайте специальное очищающее средство для бороды в соответствии с типом кожи:

при жирной и склонной к появлению акне коже отдавайте предпочтение гелям для умывания с салициловой или гликолевой кислотой;

для нормальной кожи выбирайте средства с пометкой Non-Comedogenic (англ. « некомедогенный ») — некомедогенная косметика не содержит компонентов, провоцирующих развитие воспалений и закупорку пор;

некомедогенный для сухой и чувствительной кожи ищите увлажняющее очищающее средство без отдушек.

А при наличии перхоти подойдут средства с цинком.

Нанесите очищающее средство и вотрите его в бороду и кожу. Если используете лечебный продукт, оставьте его на несколько минут, прежде чем смыть. Тщательно промойте бороду теплой водой, чтобы удалить остатки шампуня.

Не сушите бороду феном, а промокните сухим полотенцем по направлению сверху вниз. Борода, как и другие волосы на голове и теле, легко впитывает запахи и служит благоприятной средой для размножения бактерий. Мыть бороду необходимо 1-2 раза в день.

Регулярно расчесывайте бороду

Борода требует регулярного расчесывания. Используйте специальную расческу для бороды из натуральной щетины. Такой инструмент:

делает бороду эстетически привлекательной и аккуратной;

отшелушивает кожу под бородой, способствует ее обновлению;

эффективно убирает с бороды мусор, который не вычесывает обычная расческа;

помогает волосам расти в нужном направлении;

снижает риск возникновения вросших волос.

Кроме того, специальная расческая подходит для равномерного распределения масла для бороды.

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Регулярное расчесывание стимулирует волоски у корней, ускоряя их рост. Помните о важных правилах:

расчесывайте сухую бороду, так как влажные волосы более ломкие, их легко повредить;

проводите щеткой по направлению роста волос;

носите с собой маленькую расческу для бороды, чтобы приводить ее в порядок в течение дня.

Увлажняйте бороду

Чем смазывать бороду в домашних условиях? В этом деле лучшее средство — масло для бороды. Оно смягчает волоски, делает их более гладкими, послушными, блестящими, а также предотвращает появление секущихся кончиков, перхоти, сухости и раздражения кожи.

Применять продукт нужно так:

Влейте в ладонь несколько капель масла для бороды. Разотрите в руках и нанесите по всей длине, начиная от корней. Наносите увлажняющее масло сразу после мытья бороды. Важно не переборщить, иначе растительность будет выглядеть неестественно блестящей и может оставить масляные пятна на одежде.

Если борода длинная и непослушная, следует отказаться от масла в пользу более густого бальзама. В нем кроме увлажняющих масел имеется натуральный пчелиный воск, который надежно фиксирует волоски.

Как ухаживать за короткой бородой

Короткой считается борода с волосками длиной до 5 мм. Равномерная длина, четкая форма и уход за кожей — главные ориентиры.

Основные правила по уходу:

Наносите отшелушивающий скраб, чтобы предотвратить врастание волосков.

Пользуйтесь кремом с SPF защитой кожи от солнца.

Короткую щетину мойте ежедневно вместе с кожей лица.

Чтобы сохранить эффект трехдневной щетины, бороду нужно ежедневно подравнивать. Машинка для стрижки волос или триммер идеальны для подравнивания до четко зафиксированной длины.

Фото Freepik/drobotdean

Борода и усы требуют особого внимания и регулярного ухода. Очищение, расчесывание и укладка, стрижка и увлажнение сделают растительность на лице здоровой и привлекательной на вид.

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