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Сегодня, 07:00

Как правильно ухаживать за бородой? Советы профессионального барбера

Рустем Гараев
Профессиональный барбер
Проверка фактов
Проверка фактов

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Мужчина вытирает бороду после душа
Фото istockphoto.com/jacoblund
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Многие мужчины предпочитают отказываться от ежедневного бритья и отращивают бороду. Сегодня можно встретить разные варианты: от классической недельной щетины и полноценных усов до необычных фигурных стрижек.

Вместе с профессиональным барбером Рустемом Гараевым рассказываем, как правильно ухаживать за бородой, чтобы она выглядела аккуратно.

Мойте бороду каждый день

Забота о бороде начинается с ее очищения. Важно ежедневно мыть лицо и бороду, чтобы удалить:

  • грязь;
  • кожный жир;
  • микрочастицы пищи;
  • микробы;
  • омертвевшие клетки.
Мужчина умывается и моет бороду
Фото istockphoto.com/PeopleImages

Основное правило очищения — выбор подходящего средства. Обычное мыло не подходит, оно сделает волоски жесткими и секущимися. Выбирайте специальное очищающее средство для бороды в соответствии с типом кожи:

  • при жирной и склонной к появлению акне коже отдавайте предпочтение гелям для умывания с салициловой или гликолевой кислотой;
  • для нормальной кожи выбирайте средства с пометкой Non-Comedogenic (англ. «некомедогенный») — некомедогенная косметика не содержит компонентов, провоцирующих развитие воспалений и закупорку пор;
  • для сухой и чувствительной кожи ищите увлажняющее очищающее средство без отдушек.

А при наличии перхоти подойдут средства с цинком.

Нанесите очищающее средство и вотрите его в бороду и кожу. Если используете лечебный продукт, оставьте его на несколько минут, прежде чем смыть. Тщательно промойте бороду теплой водой, чтобы удалить остатки шампуня.

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Не сушите бороду феном, а промокните сухим полотенцем по направлению сверху вниз. Борода, как и другие волосы на голове и теле, легко впитывает запахи и служит благоприятной средой для размножения бактерий. Мыть бороду необходимо 1-2 раза в день.

Регулярно расчесывайте бороду

Борода требует регулярного расчесывания. Используйте специальную расческу для бороды из натуральной щетины. Такой инструмент:

  • делает бороду эстетически привлекательной и аккуратной;
  • отшелушивает кожу под бородой, способствует ее обновлению;
  • эффективно убирает с бороды мусор, который не вычесывает обычная расческа;
  • помогает волосам расти в нужном направлении;
  • снижает риск возникновения вросших волос.

Кроме того, специальная расческая подходит для равномерного распределения масла для бороды.

Мужчина расчесывает бороду
Фото Freepik

Регулярное расчесывание стимулирует волоски у корней, ускоряя их рост. Помните о важных правилах:

  • расчесывайте сухую бороду, так как влажные волосы более ломкие, их легко повредить;
  • проводите щеткой по направлению роста волос;
  • носите с собой маленькую расческу для бороды, чтобы приводить ее в порядок в течение дня.

Увлажняйте бороду

Чем смазывать бороду в домашних условиях? В этом деле лучшее средство — масло для бороды. Оно смягчает волоски, делает их более гладкими, послушными, блестящими, а также предотвращает появление секущихся кончиков, перхоти, сухости и раздражения кожи.

Применять продукт нужно так:

  1. Влейте в ладонь несколько капель масла для бороды.
  2. Разотрите в руках и нанесите по всей длине, начиная от корней.
  3. Наносите увлажняющее масло сразу после мытья бороды. Важно не переборщить, иначе растительность будет выглядеть неестественно блестящей и может оставить масляные пятна на одежде.

Если борода длинная и непослушная, следует отказаться от масла в пользу более густого бальзама. В нем кроме увлажняющих масел имеется натуральный пчелиный воск, который надежно фиксирует волоски.

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Как ухаживать за короткой бородой

Короткой считается борода с волосками длиной до 5 мм. Равномерная длина, четкая форма и уход за кожей — главные ориентиры.

Основные правила по уходу:

  • Наносите отшелушивающий скраб, чтобы предотвратить врастание волосков.
  • Пользуйтесь кремом с SPF защитой кожи от солнца.
  • Короткую щетину мойте ежедневно вместе с кожей лица.
  • Чтобы сохранить эффект трехдневной щетины, бороду нужно ежедневно подравнивать. Машинка для стрижки волос или триммер идеальны для подравнивания до четко зафиксированной длины.
Мужчина корректирует длину бороды
Фото Freepik/drobotdean

Борода и усы требуют особого внимания и регулярного ухода. Очищение, расчесывание и укладка, стрижка и увлажнение сделают растительность на лице здоровой и привлекательной на вид.

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