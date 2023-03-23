Где посмотреть северное сияние в России? 3 совета, которые помогут «поймать» чудо природы

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Одно из мест, которое можно найти в топ-листе любого уважающего себя тревел-блогера, — село Териберка. Сюда едут, чтобы увидеть северное сияние, попробовать национальную кухню и посмотреть на китов. Рассказываем все об этом арктическом курорте.
Териберка — село, находящееся на севере Мурманской области. Это место с древности было малолюдным и промысловым. Во времена Советского Союза здесь добывали рыбу, ремонтировали суда и разводили скот. Но 1990-е ударили по экономике всей страны, и большая часть предприятий Териберки закрылась, село начало вымирать: молодежь уезжала в поисках работы, население сократилось до 700 человек.
Во многом благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан» Териберка стала местом паломничества туристов, которые приезжают сюда за меланхоличной атмосферой, суровыми пейзажами и, конечно, за северным сиянием.
Для начала нужно добраться до Мурманска. Самолетом, поездом или на авто — выбор за вами. Самый бюджетный вариант доехать из Мурманска до Териберки — автобус. Проезд стоит меньше 400 рублей, дорога займет четыре часа. Запаситесь теплыми вещами и чаем, тогда исследовать поселок с его круглогодичными ветрами будет легко и приятно.
Многие думают, что посмотреть северное сияние можно только зимой, но это не так. В Мурманске его можно поймать с начала сентября до середины апреля. При этом сезон вовсе не означает, что вы будете наблюдать сияние каждую ночь и очень ярко. Надо быть готовым к тому, что вы его так и не увидите. Однако есть несколько лайфхаков по охоте за этим чудом природы.Сююмбике Давлет-КильдееваПредставитель сервиса «Купибилет»
Посмотреть все достопримечательности Териберки удобнее всего на машине, так вы сэкономите время и деньги на туры. Расстояние от Мурманска до села составляет 133 км, дорога на автомобиле занимает около двух часов. Но будьте готовы к тому, что по дороге нет заправок и не везде есть хороший асфальт.
Если поездка на личном авто не входит в ваши планы, можно воспользоваться услугами такси. Поездка в одну сторону обойдется вам в 3-4 тысячи рублей, если вы планируете поездку обратно, то надо заранее сообщить об этом диспетчеру.
Популярностью пользуются готовые туры и услуги гидов. В первом случае можно найти варианты из Москвы. Обычно в стоимость входят проживание, питание, трансфер и сопровождение, а перелет до Мурманска зачастую оплачивается отдельно.
В Териберке есть несколько локаций, которые часто рекомендуют к посещению:
кладбище кораблей;
питомник оленей;
каменный пляж;
териберский часовой;
заброшенная школа.
Есть несколько правил, которых лучше придерживаться при охоте на северное сияние.
Мурманск — это скорее отправная точка, ориентир. В поисках сияния выезжайте подальше на север, избегая освещения крупных городов.
Сияние происходит на высоте примерно в 100 км, но вот облака сгущаются намного ниже и могут мешать обзору. Поэтому заложите на поездку побольше дней, чтобы дождаться безоблачной погоды.
Все, конечно же, хотят заснять на память это яркое событие. Захватите фотоаппарат, штатив и аксессуары: пульт управления, запасной аккумулятор, оптику. С рук снять красиво не получится. Подойдет даже простая беззеркальная камера, а главный секрет красивых фотографий — длинная выдержка. Потренируйтесь заранее.
В этот период, да еще и на севере, будет холодно. Поэтому сразу запасайтесь теплой одеждой. Вам предстоит провести на холоде какое-то время в ожидании небесных чудес. И тут как раз настает время горячего чая из термоса.
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