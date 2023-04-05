Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 06:30

5 способов побороть лень от специалиста по тайм-менеджменту

Мария Сальникова
Виктория Шухат
Эксперт в сфере управления
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Девушка лежит на кровати и смотрит в телефон
Фото Freepik/lookstudio
Telegram Дзен

Все мы любим мечтать об успехе, более оплачиваемой работе, ремонте или переезде. Но часто достигать даже менее амбициозных целей мешают не сложные препятствия, а склонность откладывать дела на потом, другими словами, прокрастинация.

Многие сталкивались с проблемой, когда из-за нежелания решать рутинные вопросы страдали не только собственные планы, но и отношения с другими людьми, репутация на работе и даже здоровье.

Мы попросили эксперта в сфере управления и специалиста по тайм-менеджменту Викторию Шухат рассказать, как справиться с прокрастинацией и научиться приступать к делам вовремя.

Лень или прокрастинация?

Важно четко понимать причины нежелания действовать. Если даже приятные дела не вдохновляют, то, возможно, человек столкнулся с апатией или выгоранием. Эти состояния могут быть спровоцированы сильным стрессом или депрессией. В таком случае проблему решить можно только вместе со специалистом.

Особо подвержены выгоранию перфекционисты и трудоголики. В зоне риска те, кто больше пяти лет занимается одной деятельностью или длительное время находится в состоянии «сжатой пружины».
Виктория Шухат
Эксперт в сфере управления

Лень, которая не связана с физиологическими причинами, часто называют прокрастинацией. На первый взгляд у них много общего. Но лень — это свойство характера, а прокрастинация — отсутствие мотивации. Поэтому первый шаг к тому, чтобы начать бороться с прокрастинацией — найти цель.

Что нас мотивирует?

Основных причин, чтобы начать действовать, не так много. Чаще всего нас мотивируют:

  • удовольствие от процесса;

  • удовлетворение от результата;

  • одобрение окружающих;

  • чувство долга;

  • деньги.

Только 10-15% людей мотивированы на материальные блага. Люди, которых заряжает созерцание продуктов своего труда, очень редко ленятся.
Виктория Шухат
Эксперт в сфере управления

Но иногда даже четкое видение цели, например: «Я получу гонорар, когда закончу эту статью», — не побуждает приняться за дело.

В этом случае мы имеем дело с «ленью болотного жителя». Всего 5-7% людей с активной жизненной позицией могут самостоятельно избавиться от этого «внутреннего лентяя». Остальным нужен наставник, тренер, поддержка друга.
Виктория Шухат
Эксперт в сфере управления

Но это не значит, что если рядом нет наставника или идейного вдохновителя, большинство из нас обречены на вечное откладывание дел на потом, пока не настигнут неприятные последствия в виде нагоняя от начальника или запущенных проблем со здоровьем. Есть проверенные способы обмануть «внутреннего лентяя».

Девушка грустит, лежа на кровати и смотря в телефон
Istockphoto/Hirurg

Как справиться с прокрастинацией?

Правило №1: составляйте списки дел

Иногда руки опускаются из-за большого количества дел: непонятно за что хвататься. Поможет составление списка в ежедневнике — так можно упорядочить мысли и расставить приоритеты.

Если цели долгосрочные, можно использовать систему СМАРТ, согласно которой цель должна быть реальной, достижимой, конкретной, с измеримым результатом и достигаемой за определенное время. То есть «бросить курить» — не СМАРТ. А план «через месяц я буду выкуривать не больше половины пачки сигарет в неделю» — СМАРТ-цель.

Хорошо работает метод 60 на 40, когда распланировано только 60% рабочего времени, а остальные 40% оставлены для вопросов, возникших спонтанно.
Виктория Шухат
Эксперт в сфере управления

Этот метод может помочь людям с ненормированным графиком и непредсказуемыми задачами. Чтобы не впадать в уныние, когда к концу дня окажется, что из-за форс-мажора выполнено меньше половины из запланированных утром дел.

Правило №2: разбивайте задачи

Иногда причина прокрастинации в том, что страшно подступиться к большому и сложному делу.

Поможет принцип «есть слона по котлетам». Нужно разбить сложную цель на много маленьких шагов.
Виктория Шухат
Эксперт в сфере управления

Этот принцип схож с постановкой СМАРТ-целей. Например, при намерении «подтянуть английский» можно создать несколько подзадач. Допустим, сначала это будет «купить учебники», «записаться на курсы», позже — «познакомиться с носителем языка» или «поехать за границу».

Девушка сидит за столом и пишет в блокноте
Istockphoto/VioletaStoimenova

Правило №3: создавайте приятные условия

Здесь возможны варианты: либо создать себе комфортные условия, либо придумать систему поощрений. В первом случае важно не потратить всю энергию на обустройство удобного рабочего места.

Это работает, если формулировать для себя на каждом этапе некий приз — то, что действительно принесет удовольствие. И здесь главное не обманывать себя: сделали дело, тут же наградили себя за это.
Виктория Шухат
Эксперт в сфере управления

Правило №4: не отвлекайтесь в течение конкретного отрезка времени

Например, можно поставить таймер на 20 минут и углубиться в процесс, не отвлекаясь. Когда таймер сработает, нужно сделать перерыв на пять минут. Таких отрезков по 20 минут с пятиминутными перерывами должно быть четыре. А после устройте большой перерыв минут на 20.

Когда вы понимаете, что работа конечна, мозг перестает сопротивляться и стремится ее завершить.
Виктория Шухат
Эксперт в сфере управления

Правило №5: делегируйте

Не бойтесь обращаться за помощью и доверять другим дела, на которые не хватает времени и сил. Если у вас нет подчиненных, можно договориться с коллегами и обменивать услугу на услугу. Например, если у вас хорошо получается писать клиентам неприятные письма, а у коллеги — делать презентации, вы можете помочь друг другу.

Швеция. Как Швеции удается быть одной из самых счастливых стран в мире? 5 главных принципов ее жителей

Разумеется, не всем одинаково хорошо подойдут все пять советов. Но каждую рекомендацию можно проверить в действии и взять на вооружения те, что для вас работают, преобразовав их под себя.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Дональд Трамп покинул здание суда
«Фонтанка» сообщила о переданной Треповой статуэтке с бомбой от таксиста в Москве
Подруга Треповой рассказала о ее странностях после переезда в Москву
Ученые выявили одинаковые когнитивные ошибки у людей и грызунов
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как приучить ребенка к чтению? 7 простых и приятных способов