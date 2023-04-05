5 способов побороть лень от специалиста по тайм-менеджменту

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Все мы любим мечтать об успехе, более оплачиваемой работе, ремонте или переезде. Но часто достигать даже менее амбициозных целей мешают не сложные препятствия, а склонность откладывать дела на потом, другими словами, прокрастинация.
Многие сталкивались с проблемой, когда из-за нежелания решать рутинные вопросы страдали не только собственные планы, но и отношения с другими людьми, репутация на работе и даже здоровье.
Мы попросили эксперта в сфере управления и специалиста по тайм-менеджменту Викторию Шухат рассказать, как справиться с прокрастинацией и научиться приступать к делам вовремя.
Важно четко понимать причины нежелания действовать. Если даже приятные дела не вдохновляют, то, возможно, человек столкнулся с апатией или выгоранием. Эти состояния могут быть спровоцированы сильным стрессом или депрессией. В таком случае проблему решить можно только вместе со специалистом.
Лень, которая не связана с физиологическими причинами, часто называют прокрастинацией. На первый взгляд у них много общего. Но лень — это свойство характера, а прокрастинация — отсутствие мотивации. Поэтому первый шаг к тому, чтобы начать бороться с прокрастинацией — найти цель.
Основных причин, чтобы начать действовать, не так много. Чаще всего нас мотивируют:
удовольствие от процесса;
удовлетворение от результата;
одобрение окружающих;
чувство долга;
деньги.
Только 10-15% людей мотивированы на материальные блага. Люди, которых заряжает созерцание продуктов своего труда, очень редко ленятся.Виктория ШухатЭксперт в сфере управления
Но иногда даже четкое видение цели, например: «Я получу гонорар, когда закончу эту статью», — не побуждает приняться за дело.
В этом случае мы имеем дело с «ленью болотного жителя». Всего 5-7% людей с активной жизненной позицией могут самостоятельно избавиться от этого «внутреннего лентяя». Остальным нужен наставник, тренер, поддержка друга.Виктория ШухатЭксперт в сфере управления
Но это не значит, что если рядом нет наставника или идейного вдохновителя, большинство из нас обречены на вечное откладывание дел на потом, пока не настигнут неприятные последствия в виде нагоняя от начальника или запущенных проблем со здоровьем. Есть проверенные способы обмануть «внутреннего лентяя».
Иногда руки опускаются из-за большого количества дел: непонятно за что хвататься. Поможет составление списка в ежедневнике — так можно упорядочить мысли и расставить приоритеты.
Если цели долгосрочные, можно использовать систему СМАРТ, согласно которой цель должна быть реальной, достижимой, конкретной, с измеримым результатом и достигаемой за определенное время. То есть «бросить курить» — не СМАРТ. А план «через месяц я буду выкуривать не больше половины пачки сигарет в неделю» — СМАРТ-цель.
Хорошо работает метод 60 на 40, когда распланировано только 60% рабочего времени, а остальные 40% оставлены для вопросов, возникших спонтанно.Виктория ШухатЭксперт в сфере управления
Этот метод может помочь людям с ненормированным графиком и непредсказуемыми задачами. Чтобы не впадать в уныние, когда к концу дня окажется, что из-за форс-мажора выполнено меньше половины из запланированных утром дел.
Иногда причина прокрастинации в том, что страшно подступиться к большому и сложному делу.
Поможет принцип «есть слона по котлетам». Нужно разбить сложную цель на много маленьких шагов.Виктория ШухатЭксперт в сфере управления
Этот принцип схож с постановкой СМАРТ-целей. Например, при намерении «подтянуть английский» можно создать несколько подзадач. Допустим, сначала это будет «купить учебники», «записаться на курсы», позже — «познакомиться с носителем языка» или «поехать за границу».
Здесь возможны варианты: либо создать себе комфортные условия, либо придумать систему поощрений. В первом случае важно не потратить всю энергию на обустройство удобного рабочего места.
Это работает, если формулировать для себя на каждом этапе некий приз — то, что действительно принесет удовольствие. И здесь главное не обманывать себя: сделали дело, тут же наградили себя за это.Виктория ШухатЭксперт в сфере управления
Например, можно поставить таймер на 20 минут и углубиться в процесс, не отвлекаясь. Когда таймер сработает, нужно сделать перерыв на пять минут. Таких отрезков по 20 минут с пятиминутными перерывами должно быть четыре. А после устройте большой перерыв минут на 20.
Когда вы понимаете, что работа конечна, мозг перестает сопротивляться и стремится ее завершить.Виктория ШухатЭксперт в сфере управления
Не бойтесь обращаться за помощью и доверять другим дела, на которые не хватает времени и сил. Если у вас нет подчиненных, можно договориться с коллегами и обменивать услугу на услугу. Например, если у вас хорошо получается писать клиентам неприятные письма, а у коллеги — делать презентации, вы можете помочь друг другу.
Разумеется, не всем одинаково хорошо подойдут все пять советов. Но каждую рекомендацию можно проверить в действии и взять на вооружения те, что для вас работают, преобразовав их под себя.
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