5 удивительных мест в России, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Среди бескрайних просторов России притаились настоящие жемчужины, способные оставить незабываемые впечатления на всю жизнь.

Вместе с тревел-блогером Дмитрием Куликовым выбрали пять нетривиальных мест, посещение которых стоит обязательно внести в план «увидеть до конца жизни».

Маяк Анива

Расположенный на небольшой скале Сивучья возле острова Сахалин, на стыке Охотского и Японского морей, заброшенный маяк Анива — один из самых красивых и необычных в России. Это исторический памятник: после окончания Второй мировой войны маяк стал военным объектом, а в настоящее время является объектом культурного наследия страны.

Istockphoto/LARISA DUKA

Добираться сюда непросто: единственный способ — по воде, в составе экскурсии. Но трудности пути окупаются потрясающими видами на море и горы, буйством стихии и ощущением полной оторванности от цивилизации.

Вулкан Креницына

Вулкан Креницына расположен на Камчатке, его высота — около 1325 м. Он активный, но не представляет угрозы для населения: единственное известное извержение произошло в 1952 году, и с тех пор вулкан находится в спокойном состоянии.

Дмитрий Куликов

Вулкан входит в «100 чудес России» — это самый большой в мире вулкан в вулкане. А отвесные стены кальдеры и живописное Кольцевое озеро создают впечатление нереальности происходящего.

Шантарские острова

Шантарские острова — «край земли», архипелаг в укромном уголке Дальнего Востока, расположенный в западной части Охотского моря.

Дмитрий Куликов

Это место — настоящий райский уголок для любителей экзотических приключений и первозданной природы. Здесь можно встретить диких животных — бурых медведей, волков и лисиц, горностаев. На скалах — шумные птичьи базары, а разновидностей птиц более 200. Но приезжают сюда не за ними, а за уникальной возможностью — наблюдением за гренладскими китами и косатками.

Аул Гамсутль

Древний аул Гунибского района Дагестана, в котором время, кажется, остановилось. В 2015 году селение опустело, но до сих пор здесь можно почувствовать особую атмосферу, познакомиться с архитектурой и бытом кавказского народа, прикоснуться к заброшенным, но не лишенным таинственного очарования каменным домам.

Дмитрий Куликов

Аул-призрак расположен на высоте 1418 м над уровнем моря. Вокруг — горы, крутые обрывы и отвесные склоны, живописная природа с целебными родниками.

Кочевое стойбище оленеводов за полярным кругом

Нганасаны — самый древний из малочисленных народов Таймыра, их насчитывается всего 800 человек. С конца ледникового периода и по сей день основная деятельность нганасан— оленеводство, охота и рыбалка. Уединенность, полуоседлый-полукочевой образ жизни, суровые климатические условия за Северным полярным кругом — все это помогло сохранить самобытность и особую культуру.

Дмитрий Куликов

Побывать здесь — это возможность познакомиться с уникальными народностями, которым удалось сохранить язык, традиции, одежду, удивительные ремесла и языческую веру. Чтобы добраться до стойбища, нужно около двух часов ехать по заледеневшей пустыне, но оно того стоит.

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