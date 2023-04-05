5 удивительных мест в России, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

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Среди бескрайних просторов России притаились настоящие жемчужины, способные оставить незабываемые впечатления на всю жизнь.
Вместе с тревел-блогером Дмитрием Куликовым выбрали пять нетривиальных мест, посещение которых стоит обязательно внести в план «увидеть до конца жизни».
Расположенный на небольшой скале Сивучья возле острова Сахалин, на стыке Охотского и Японского морей, заброшенный маяк Анива — один из самых красивых и необычных в России. Это исторический памятник: после окончания Второй мировой войны маяк стал военным объектом, а в настоящее время является объектом культурного наследия страны.
Добираться сюда непросто: единственный способ — по воде, в составе экскурсии. Но трудности пути окупаются потрясающими видами на море и горы, буйством стихии и ощущением полной оторванности от цивилизации.
Вулкан Креницына расположен на Камчатке, его высота — около 1325 м. Он активный, но не представляет угрозы для населения: единственное известное извержение произошло в 1952 году, и с тех пор вулкан находится в спокойном состоянии.
Вулкан входит в «100 чудес России» — это самый большой в мире вулкан в вулкане. А отвесные стены кальдеры и живописное Кольцевое озеро создают впечатление нереальности происходящего.
Вулкан Креницына находится на небольшом курильском острове Онекотан. Это поразительный вулкан в вулкане, обрамленный озером в форме кольца. Причем озеро входит в топ-5 по глубине в России.Дмитрий КуликовОснователь туристической компании
Шантарские острова — «край земли», архипелаг в укромном уголке Дальнего Востока, расположенный в западной части Охотского моря.
Это место — настоящий райский уголок для любителей экзотических приключений и первозданной природы. Здесь можно встретить диких животных — бурых медведей, волков и лисиц, горностаев. На скалах — шумные птичьи базары, а разновидностей птиц более 200. Но приезжают сюда не за ними, а за уникальной возможностью — наблюдением за гренладскими китами и косатками.
Шантарские острова — это дом полярных китов. Уникальное место у охотоморского побережья Хабаровского края, где можно поплавать с морскими гигантом на сапе. Входит в мировой рейтинг мест по наблюдению за китами.Дмитрий КуликовОснователь туристической компании
Древний аул Гунибского района Дагестана, в котором время, кажется, остановилось. В 2015 году селение опустело, но до сих пор здесь можно почувствовать особую атмосферу, познакомиться с архитектурой и бытом кавказского народа, прикоснуться к заброшенным, но не лишенным таинственного очарования каменным домам.
Аул-призрак расположен на высоте 1418 м над уровнем моря. Вокруг — горы, крутые обрывы и отвесные склоны, живописная природа с целебными родниками.
Гамсутль — это самый фотогеничный на Северном Кавказе заброшенный аул. Уединенное расположение, горные серпантины, тишина и покой — все это производит неизгладимое впечатление на уставших от мегаполисов путешественников.Дмитрий КуликовОснователь туристической компании
Нганасаны — самый древний из малочисленных народов Таймыра, их насчитывается всего 800 человек. С конца ледникового периода и по сей день основная деятельность нганасан— оленеводство, охота и рыбалка. Уединенность, полуоседлый-полукочевой образ жизни, суровые климатические условия за Северным полярным кругом — все это помогло сохранить самобытность и особую культуру.
Побывать здесь — это возможность познакомиться с уникальными народностями, которым удалось сохранить язык, традиции, одежду, удивительные ремесла и языческую веру. Чтобы добраться до стойбища, нужно около двух часов ехать по заледеневшей пустыне, но оно того стоит.
На меня большое впечатление произвело стойбище на Таймыре. Это не просто достопримечательность, это уникальный образ жизни одного из северных народов России, нганасанов.Дмитрий КуликовОснователь туристической компании
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