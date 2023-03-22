0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 16:00

Как часто нужно пылесосить в квартире?

Ольга Стрельникова
Кристина Полонская
Руководитель клининговой компании
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Фото Istockphoto/Svetlana Sultanaeva
Telegram Дзен

Как бы мы ни старались соблюдать чистоту, есть то, что всегда от нас ускользает, — это пыль. Она просачивается буквально повсюду и возникает чуть ли не из воздуха. Руководитель клининговой компании Кристина Полонская поделилась рекомендациями, как часто нужно пылесосить дома, чтобы обеспечить комфорт и здоровье его обитателям.

Сколько раз в неделю нужно пылесосить

Пыль — это мелкие частицы песка, шерсти, кожи и других органических и минеральных загрязнений, которые оседают на всех поверхностях и способны наполнять воздух. Они не только создают неопрятный вид дома, но и могут стать причиной возникновения аллергических реакций, приступов астмы, слезотечения и других неприятных и даже опасных состояний. Поэтому от пыли важно регулярно избавляться с помощью пылесоса и последующей (или одновременной, при наличии соответствующей функции) влажной уборки.

Частота уборки зависит от многих факторов, например:

  • назначения комнаты (кухня, спальня или пустующая гостевая);

  • количества проживающих (один хозяин или многочисленная семья);

  • наличия животных;

  • наличия маленьких детей;

  • типа напольного покрытия;

  • сезона и погоды.

Девушка протирает зеркало. Специалисты рассказали, как часто нужно вытирать пыль дома

Чем больше людей и чем дольше они находятся в помещении, тем чаще нужно проводить уборку. Если в доме есть животные или маленькие дети, пылесосить необходимо ежедневно. Важно также учитывать, что в сухую, ветренную погоду пыль скапливается гораздо быстрее.

Если у вас много ковров, детских игрушек и красивая пушистая кошка или пес, рекомендую пылесосить хотя бы через день. Весной настоятельно советую не лениться и пылесосить как можно чаще, чтобы аллергены и следы цветения не задерживались в доме.
Кристина Полонская
Руководитель клининговой компании

Частота уборки зависит и от напольного покрытия. Например, плитку, линолеум или ламинат можно пылесосить один-два раза в неделю. А пористые и ворсистые материалы требуют более частого и тщательного ухода.

Старое деревянное покрытие, которое может активно выделять пыль, лучше очищать строительным пылесосом. После этого его необходимо обработать с помощью воска и герметика.
Кристина Полонская
Руководитель клининговой компании

Какой пылесос выбрать

Чтобы ежедневная уборка была легким и приятным ритуалом, важно подобрать подходящую модель пылесоса. Это могут быть:

  • обычный (традиционный) пылесос;

  • хозяйственный (строительный) пылесос;

  • вертикальный пылесос и турбощетка;

  • робот-пылесос.

Фото Istockphoto/ArtistGNDphotography

Бытовые модели пылесосов предназначены для ежедневной простой уборки. Они не подходят для устранения крупного мусора и тем более строительной пыли. Для этой цели необходим специальный строительный пылесос. Он обладает гораздо большей мощностью: его конструкция позволяет поглощать даже бетонную пыль и твердые отходы.

Для чистки ковров, мягкой мебели и игрушек попробуйте использовать турбощетку. Но важно помнить, что она не подходит для очистки натурального и очень длинного ворса.

Хороший вариант для ежедневной уборки — робот-пылесос. Особенно он пригодится в семьях, где есть маленькие дети и/или домашние животные. Он предназначен для автоматической уборки и не нуждается в постоянном контроле со стороны человека, что значительно экономит силы, нервы и время.

Уборка. Клинер рассказала, как за 15 минут сделать квартиру опрятнее

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
«Торпедо» не хватает характера
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как нас заставляют покупать больше? 3 хитрых приема маркетологов