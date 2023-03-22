Как часто нужно пылесосить в квартире?

Как бы мы ни старались соблюдать чистоту, есть то, что всегда от нас ускользает, — это пыль. Она просачивается буквально повсюду и возникает чуть ли не из воздуха. Руководитель клининговой компании Кристина Полонская поделилась рекомендациями, как часто нужно пылесосить дома, чтобы обеспечить комфорт и здоровье его обитателям.

Сколько раз в неделю нужно пылесосить

Пыль — это мелкие частицы песка, шерсти, кожи и других органических и минеральных загрязнений, которые оседают на всех поверхностях и способны наполнять воздух. Они не только создают неопрятный вид дома, но и могут стать причиной возникновения аллергических реакций, приступов астмы, слезотечения и других неприятных и даже опасных состояний. Поэтому от пыли важно регулярно избавляться с помощью пылесоса и последующей (или одновременной, при наличии соответствующей функции) влажной уборки.

Частота уборки зависит от многих факторов, например:

назначения комнаты (кухня, спальня или пустующая гостевая);

количества проживающих (один хозяин или многочисленная семья);

наличия животных;

наличия маленьких детей;

типа напольного покрытия;

сезона и погоды.

Чем больше людей и чем дольше они находятся в помещении, тем чаще нужно проводить уборку. Если в доме есть животные или маленькие дети, пылесосить необходимо ежедневно. Важно также учитывать, что в сухую, ветренную погоду пыль скапливается гораздо быстрее.

Частота уборки зависит и от напольного покрытия. Например, плитку, линолеум или ламинат можно пылесосить один-два раза в неделю. А пористые и ворсистые материалы требуют более частого и тщательного ухода.

Какой пылесос выбрать

Чтобы ежедневная уборка была легким и приятным ритуалом, важно подобрать подходящую модель пылесоса. Это могут быть:

обычный (традиционный) пылесос;

хозяйственный (строительный) пылесос;

вертикальный пылесос и турбощетка;

робот-пылесос.

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Бытовые модели пылесосов предназначены для ежедневной простой уборки. Они не подходят для устранения крупного мусора и тем более строительной пыли. Для этой цели необходим специальный строительный пылесос. Он обладает гораздо большей мощностью: его конструкция позволяет поглощать даже бетонную пыль и твердые отходы.

Для чистки ковров, мягкой мебели и игрушек попробуйте использовать турбощетку. Но важно помнить, что она не подходит для очистки натурального и очень длинного ворса.

Хороший вариант для ежедневной уборки — робот-пылесос. Особенно он пригодится в семьях, где есть маленькие дети и/или домашние животные. Он предназначен для автоматической уборки и не нуждается в постоянном контроле со стороны человека, что значительно экономит силы, нервы и время.

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