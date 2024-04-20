Можно ли мужу и жене спать в разных комнатах: объясняет психолог

Принято считать, что если муж и жена спят раздельно, то браку пришел конец. Но так ли это на самом деле? Разбираемся вместе с психологом.

Почему пара может принять решение спать раздельно

Существует много причин, почему любящие друг друга люди могут начать спать в разных кроватях или даже в разных комнатах. Во-первых, рабочие графики партнеров могут различаться: у одного — обычная пятидневка, у другого — ночные смены. В таком случае решение спать раздельно продиктовано нежеланием будить и беспокоить сон партнера. Эта причина особенно актуальна для тех, у кого есть маленький ребенок.

Среди других возможных причин — чуткий сон. Некоторые люди просто не выносят прикосновения во сне и просыпаются даже от малейшего шума. Благодаря отдыху в разных комнатах у обоих партнеров появляется возможность полноценно расслабиться.

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Возможно и такое, что партнеры просто стремятся сохранить личное пространство. Тому, кто долгое время жил один или, наоборот, никогда не имел «своей комнаты», может хотеться наконец-то иметь помещение, которое принадлежит только ему.

Как сон влияет на отношения

Эксперты не раз связывали качественный сон с гармоничными отношениями. Так, исследование американских ученых показало, что качественный сон улучшает общение между партнерами и снижает раздражительность. Когда супруги спали меньше, они общались друг с другом менее вежливо. Если партнеры высыпаются только в разных комнатах, то раздельный сон поможет им сохранить отношения.

Но и у совместного отдыха есть свои плюсы. Исследования говорят о том, что сон с партнером может положительно влиять на психическое здоровье и общее самочувствие. Когда вы отдыхаете с любимым человеком, ваши сердечные ритмы синхронизируются. Если вы прикасаетесь друг к другу во время сна, это может принести дополнительную пользу. Физический контакт может стимулировать выделение окситоцина — гормона, важного для установления связей. Он успокаивает и помогает чувствовать себя менее напряженно.

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Также есть данные, что у партнеров, которые спят вместе, не только улучшается качество сна, но и увеличивается количество быстрой фазы, во время которой разгружается психика, а человек видит сновидения.

Но как бы то ни было, спать вместе или раздельно — решение, которое каждая пара принимает самостоятельно.

Когда раздельный сон — плохой знак?

Все индивидуально. Ни о какой паре нельзя с уверенностью сказать, что она находится в несчастливых отношениях, основываясь только на том, как спят партнеры.

Однако иногда улучшение сна становится лишь оправданием того, чтобы спать отдельно от партнера. Тогда это решение отражает глубокие проблемы в отношениях. Тревожным знаком сон в другой комнате становится, когда появляется агрессия в сторону супруга, безразличие, скрытность. В данном случае важно обсудить этот вопрос и проанализировать конфликты, которые провоцируют отчуждение.

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Если вы замечаете, что ваш муж или жена проявляют холодность и неряшливость в общении, это может служить показателем латентного конфликта. Обязательно обратитесь к партнеру для открытого разговора. В некоторых случаях может понадобиться помощь психолога для восстановления доверия в отношениях.