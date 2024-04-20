Можно ли мужу и жене спать в разных комнатах: объясняет психолог

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Принято считать, что если муж и жена спят раздельно, то браку пришел конец. Но так ли это на самом деле? Разбираемся вместе с психологом.
Существует много причин, почему любящие друг друга люди могут начать спать в разных кроватях или даже в разных комнатах. Во-первых, рабочие графики партнеров могут различаться: у одного — обычная пятидневка, у другого — ночные смены. В таком случае решение спать раздельно продиктовано нежеланием будить и беспокоить сон партнера. Эта причина особенно актуальна для тех, у кого есть маленький ребенок.
Среди других возможных причин — чуткий сон. Некоторые люди просто не выносят прикосновения во сне и просыпаются даже от малейшего шума. Благодаря отдыху в разных комнатах у обоих партнеров появляется возможность полноценно расслабиться.
Возможно и такое, что партнеры просто стремятся сохранить личное пространство. Тому, кто долгое время жил один или, наоборот, никогда не имел «своей комнаты», может хотеться наконец-то иметь помещение, которое принадлежит только ему.
Эксперты не раз связывали качественный сон с гармоничными отношениями. Так, исследование американских ученых показало, что качественный сон улучшает общение между партнерами и снижает раздражительность. Когда супруги спали меньше, они общались друг с другом менее вежливо. Если партнеры высыпаются только в разных комнатах, то раздельный сон поможет им сохранить отношения.
Но и у совместного отдыха есть свои плюсы. Исследования говорят о том, что сон с партнером может положительно влиять на психическое здоровье и общее самочувствие. Когда вы отдыхаете с любимым человеком, ваши сердечные ритмы синхронизируются. Если вы прикасаетесь друг к другу во время сна, это может принести дополнительную пользу. Физический контакт может стимулировать выделение окситоцина — гормона, важного для установления связей. Он успокаивает и помогает чувствовать себя менее напряженно.
Также есть данные, что у партнеров, которые спят вместе, не только улучшается качество сна, но и увеличивается количество быстрой фазы, во время которой разгружается психика, а человек видит сновидения.
Но как бы то ни было, спать вместе или раздельно — решение, которое каждая пара принимает самостоятельно.
Все индивидуально. Ни о какой паре нельзя с уверенностью сказать, что она находится в несчастливых отношениях, основываясь только на том, как спят партнеры.
Каждая пара имеет свои уникальные потребности. Скажем, для одного супруга необходим сон вместе как показатель сохранения близости, тогда как для другого супруга важна приватность. В этом случае нельзя ставить знак равенства между раздельным сном и проблемами в браке.Полина ЗеленчукПсихолог
Однако иногда улучшение сна становится лишь оправданием того, чтобы спать отдельно от партнера. Тогда это решение отражает глубокие проблемы в отношениях. Тревожным знаком сон в другой комнате становится, когда появляется агрессия в сторону супруга, безразличие, скрытность. В данном случае важно обсудить этот вопрос и проанализировать конфликты, которые провоцируют отчуждение.
Если вы замечаете, что ваш муж или жена проявляют холодность и неряшливость в общении, это может служить показателем латентного конфликта. Обязательно обратитесь к партнеру для открытого разговора. В некоторых случаях может понадобиться помощь психолога для восстановления доверия в отношениях.