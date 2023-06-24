Как научиться плавать на SUP-борде: инструкция для новичков

С приходом лета появляется возможность для новых открытий. Одним из них может стать сапбординг. Что это за вид спорта и как им начать заниматься, рассказали первая чемпионка мира из России по SUP-серфингу Елена Прохорова и президент Федерации серфинга России Александр Вайнштейн.

Что нужно купить или взять в аренду

Сапсерфинг (SUP-серфинг), он же сапбординг (SUP-бординг) — разновидность серфинга. Однако здесь все гораздо проще: ваша задача — стоять на доске и управлять ей веслом. Для того чтобы встать на сап, нужно желание, чуточку смелости и, конечно же, инвентарь. Вам потребуется:

сап или сапборд («доска», надувная или жесткая);

плавник или фин — небольшая деталь в виде акульего плавника, крепится к нижней задней части сапборда и необходима, чтобы передвигаться по прямой;

лиш — страховочный витой шнурок, который крепится одним концом к ноге, вторым к сапборду (необходим для безопасности — в случае падения с сапборда, он никуда не уплывет и всегда будет рядом);

весло (с помощью чего передвигаться).

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Какая экипировка нужна для сапсерфинга

Что касается экипировки, то есть одежды для катания на сапборде, подойдут:

шорты и майка;

купальник и плавательные шорты.

Как вставать на сапборд и управлять им

Вставать на сап впервые лучше всего летом в теплую, солнечную, безветренную погоду. Лучше это сделать с профессиональным инструктором. За одно занятие он ответит на все возможные вопросы, которых наверняка будет много. Он покажет, как держать весло и вставать на доску. Обучить правильной технике может профессиональный тренер.

Где можно плавать и сколько это стоит

Встать на сап в наше время можно практически в любом регионе, где есть вода (пруд, река, море). С каждым годом количество школ и клубов, а также станций проката по SUP-серфингу на воде стремительно растет. Отличие между ними заключается в том, что:

прокаты предлагают прогулки и развлечения;

клубы и школы тренируют.

Цены сильно разнятся в зависимости от региона (каких-то фиксированных сумм нет). Например, в Москве катание с инструктором стоит 2000 рублей в час. Аренда сапа — от 1000 рублей в час.

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В каких соревнованиях на SUP-бордах можно принять участие

Соревнования в SUP-серфинге можно разделить на любительские и профессиональные. К последним относятся:

чемпионат России;

первенство России;

всероссийские соревнования и другие.

В профессиональных соревнованиях спортсмены выступают на результат, стараются попасть в сборную команду России и в отбор на международные соревнования. Им могут быть присвоены спортивные разряды и звания.

Соревнования для любителей отличаются теплой, дружеской атмосферой. Участникам важен не столько результат, сколько знакомство и общение с единомышленниками. Таких соревнований очень много, они проходят в разных форматах — от костюмированных заплывов и стартов с собачками до длительных марафонских дистанций по 30-50 км и больше.